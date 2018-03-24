"Згубила горілка": стало відомо про смерть терориста "ДНР" з Росії

У Росії повідомили про смерть члена одного з незаконних збройних бандформувань, який воював на боці так званої ДНР Володимира Ноздрина.

Терорист з позивним "Близнюк" був родом з міста Ростов-на-Дону (РФ), повідомляє в Twitter блогер Necro Mancer.

З 2015 року Ноздрин значився в складі незаконного озброєного бандформування "Республіканська гвардія Донецької народної республіки".

У соціальних мережах близькі 33-річного терориста повідомляють, що його "згубила горілка".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в мережі показали ліквідованого терориста "ДНР" з позивним "Механік".