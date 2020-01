Згрібають бульдозерами: Іран викрили в знищенні речових доказів катастрофи МАУ

Іранська сторона згрібає уламки українського Boeing, який розбився біля Тегерана, бульдозером. Це знищує шанси на проведення детального розслідування трагедії.

На цей факт звернув увагу у своєму Twitter засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс.

"Все більше і більше повідомлень від осіб, які мають доступ до місця аварії, про те, що уламки були знесені в купу, що робить це судове розслідування практично неможливим", – висловив він стурбованість.

Своєю чергою політичний редактор німецького видання Bild Юліан Репке оприлюднив фото того, як іранці зачищають територію катастрофи, і провів паралель з катастрофою МН17 на Донбасі та подальшими діями російських терористів.

"Іранці знесли бульдозером місце аварії рейсу PS752!!! "Іхтамнєт" теж зробили б це", – зазначив він.

More and more reports from people with access to the crash site that the wreckage has been bulldozed into a pile, making a truly forensic investigation next to impossible. # PS752