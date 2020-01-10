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10 січня • оновлено в 13:37
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Згрібають бульдозерами: Іран викрили в знищенні речових доказів катастрофи МАУ

4.2т
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Іранська сторона згрібає уламки українського Boeing, який розбився біля Тегерана, бульдозером. Це знищує шанси на проведення детального розслідування трагедії.

На цей факт звернув увагу у своєму Twitter засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс.

"Все більше і більше повідомлень від осіб, які мають доступ до місця аварії, про те, що уламки були знесені в купу, що робить це судове розслідування практично неможливим", – висловив він стурбованість.

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Іранці згрібають уламки літака МАУ бульдозером

Іранці згрібають уламки літака МАУ бульдозером

Twitter Юліана Репке

Своєю чергою політичний редактор німецького видання Bild Юліан Репке оприлюднив фото того, як іранці зачищають територію катастрофи, і провів паралель з катастрофою МН17 на Донбасі та подальшими діями російських терористів.

"Іранці знесли бульдозером місце аварії рейсу PS752!!! "Іхтамнєт" теж зробили б це", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в ніч на 8 січня Іран завдав удару балістичними ракетами по військово-повітряній базі США.

  • Тоді ж розбився український літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ. 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

  • Іран оголосив причиною аварії займання двигуна. Водночас джерела OBOZREVATEL у МАУ не виключають, що літак могли випадково збити сили ППО Ірану.

  • Іран надав Україні та США попередню доповідь про катастрофу. За їхніми даними, пожежа на борту спалахнула до падіння, а під час зіткнення із землею трапився вибух.

  • 9 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що, згідно з даними розвідки, Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.

  • Президент США Дональд Трамп також висловив сумніви в тому, що літак зазнав аварії через технічні причини.

  • Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон запевнив, що є докази того, що український літак Boeing 737 збили іранською ракетою.

  • Влада Ірану категорично заперечує, що літак МАУ міг бути випадково збитий ракетою російського виробництва. Таку позицію озвучив офіційний представник іранського уряду Алі Рабей.

  • Своєю чергою президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви світових лідерів тільки за 12 годин. Він заявив, що версія про влучання ракети в літак МАУ не виключається, але поки не є підтвердженою.

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Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран Тегеран
Тег
Bellingcat
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс сгребает к себе все помои из соцсетей и выдаёт их за доказательства.
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Больше на Казахстан похоже. )))))))))
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
А может ато сделать в иране,зеля узнай как начать у пастера,арийцев хратает,
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