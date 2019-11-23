Затримання ексглави Офісу великих платників податків УКРІНФОРМ Євгена Бамбізова 19 листопада "не мало ніяких законодавчих підстав і повністю суперечить нормам КПК".

Про це Бамбізов заявив на своїй сторінці в Facebook. За його словами, йому вручили підозру від ГПУ на 101 сторінку і 5 томів клопотання щодо тримання під вартою. Однак Шевченківський суд відмовив прокурорам у клопотанні.

"Взагалі, вся ця історія більше нагадує якийсь фарс або останній "дембельський" акорд в роботі зграї гопників, ніж на дії професійних юристів-прокурорів", - написав він.

"Трохи пізніше я розповім про історію нашого знайомства з прокурором Куликом і про його справжні мотиви сфабрикувати справу проти мене. Попереду ще робота щодо скасування підозри, залучення прокурорів до відповідальності за перевищення повноважень і, мабуть, відправки їх на примусове лікування", - додав Бамбізов.

Бамбізов повідомив про перемогу над ГПУ в суді facebook

Як писав OBOZREVATEL, у вересні після перевірки великої компанії відбулося звільнення Бамбізова з посади голови Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби.

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