"Згорів за 28 секунд": Гонтарева розповіла деталі про підпал будинку

Колишня глава Національного банку України Валерія Гонтарева, будинок якої нещодавно спалили під Києвом, заявила, що за злочином стоять професіонали.
В інтерв'ю "UA: Українське радіо" вона заявила, що будівля згоріла за 28 секунд і навіть пожежники, що прибули вчасно, не змогли впоратися із вогнем (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Валерія Гонтарева
"ГолосUA"
"Деталі, які я знаю, це тільки те, що працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд. Кинули два великих рюкзаки, наповнені запалювальною сумішшю, а потім – військовий фаєр. Будинок загорівся. І навіть коли приїхали пожежники, вони не могли загасити будинок три години", – розповіла колишня глава регулятора.
Гонтарева додала, що спочатку рятувальники годину гасили будинок зовні і потім дві години всередині. Однак за цей час там все вигоріло вщент.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
17 вересня у селі Гореничі під Києвом невідомі спалили будинок Гонтаревої.
У серпні Гонтареву збила машина у Лондоні. У неї діагностували переломи кісток ступні.
Пізніше у мережі з'явилися фото і відео з лікарняної палати з постраждалою Гонтаревою.
Крім того, невідомі у ніч на 5 вересня спалили автомобіль, зареєстрований на невістку Гонтаревої.
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