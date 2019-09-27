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27 вересня • оновлено в 18:47
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"Згорів за 28 секунд": Гонтарева розповіла деталі про підпал будинку

7.7т Читати матеріал російською

Колишня глава Національного банку України Валерія Гонтарева, будинок якої нещодавно спалили під Києвом, заявила, що за злочином стоять професіонали.

В інтерв'ю "UA: Українське радіо" вона заявила, що будівля згоріла за 28 секунд і навіть пожежники, що прибули вчасно, не змогли впоратися із вогнем (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Валерія Гонтарева

Валерія Гонтарева

"ГолосUA"

"Деталі, які я знаю, це тільки те, що працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд. Кинули два великих рюкзаки, наповнені запалювальною сумішшю, а потім – військовий фаєр. Будинок загорівся. І навіть коли приїхали пожежники, вони не могли загасити будинок три години", – розповіла колишня глава регулятора.

Гонтарева додала, що спочатку рятувальники годину гасили будинок зовні і потім дві години всередині. Однак за цей час там все вигоріло вщент.

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Могли спалити живцем? Гонтарева заявила про страшні нюанси підпалу її будинку

Дивіться також відео за темою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Валерія Гонтарева
Місце
Україна
Тег
НБУ
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Мир Миру
Мир Миру
Краще б десь у Лондоні згорів її будинок.
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