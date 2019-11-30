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1 грудня • оновлено в 06:27
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Згоріли троє: під Чернівцями сталася страшна ДТП з дитиною

4.6т
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Під Чернівцями відбулася ДТП, в якій загинуло троє людей, серед них – дитина.

Як передає Укрінформ, на об'їзній дорозі автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом. Від удару легковик загорівся, загинули всі, хто знаходився в ньому.

"Увечері 30 листопада в поліцію надійшло повідомлення про те, що на об'їзній дорозі біля комплексу "Алеанда" зіткнулися легковий автомобіль з мікроавтобусом. Один з автомобілів загорівся. За попередньою інформацією, в результаті аварії три людини загинули. Двоє дорослих і дитина", – повідомили у поліції.

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Під Чернівцями в ДТП загинули троє людей

Під Чернівцями в ДТП загинули троє людей

Укрінформ

Під Чернівцями в ДТП загинули троє людей

Під Чернівцями в ДТП загинули троє людей

Укрінформ

Під Чернівцями в ДТП загинули троє людей

Під Чернівцями в ДТП загинули троє людей

Укрінформ

Як писав OBOZREVATEL, в 2019 році році в дорожньо-транспортних пригодах на дорогах України загинули 2716 чоловік.

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Україна Чернівці
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