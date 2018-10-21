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Згоріли тонни зерна: на Харківщині спалахнула велика пожежа на складах

4.3тЧитати матеріал російською

У селі Гаврилівка Барвінківського району Харківської області в ніч на 21 жовтня загорілися склади приватного сільськогосподарського підприємства.

Як інформується на сайті ДСНС, інформація про інцидент надійшла о 00:47. Пожежа виникла у приміщенні, де зберігалися насіння соняшнику. Полум'я швидко перекинувся на сусідній склад із зерном пшениці.

До моменту прибуття пожежних горіли два склади, вогонь охопив площу 800 квадратних метрів. Рятувальники підтвердили загрозу поширення вогню на сусідні будівлі.

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Згоріли тонни зерна: на Харківщині спалахнула велика пожежа на складах

kharkiv.dsns.gov.ua

"Складнощів у боротьбі з вогнем додавали великі горючі навантаження всередині складів. В одному з них зберігалося 1795 т. соняшнику, в іншому - 1679 т. пшениці", - сказано в повідомленні.

До гасіння залучили бригади з міста Лозова, а також пожежний потяг зі Слов'янська Донецької області. О 02:20 пожежу вдалося локалізувати. Причина НП і розмір завданих збитків встановлюються.

Згоріли тонни зерна: на Харківщині спалахнула велика пожежа на складах

kharkiv.dsns.gov.ua

Згоріли тонни зерна: на Харківщині спалахнула велика пожежа на складах

kharkiv.dsns.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в російському Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа в житловому будинку. Це сталося пізно ввечері, коли більшість мешканців були в приміщенні.

Місце
УкраїнаХарків
Об'єкт
пожежа
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Что-то не слышно победных реляций Украины о невиданных урожаях!
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