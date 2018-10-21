Згоріли тонни зерна: на Харківщині спалахнула велика пожежа на складах

У селі Гаврилівка Барвінківського району Харківської області в ніч на 21 жовтня загорілися склади приватного сільськогосподарського підприємства.

Як інформується на сайті ДСНС, інформація про інцидент надійшла о 00:47. Пожежа виникла у приміщенні, де зберігалися насіння соняшнику. Полум'я швидко перекинувся на сусідній склад із зерном пшениці.

До моменту прибуття пожежних горіли два склади, вогонь охопив площу 800 квадратних метрів. Рятувальники підтвердили загрозу поширення вогню на сусідні будівлі.

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"Складнощів у боротьбі з вогнем додавали великі горючі навантаження всередині складів. В одному з них зберігалося 1795 т. соняшнику, в іншому - 1679 т. пшениці", - сказано в повідомленні.

До гасіння залучили бригади з міста Лозова, а також пожежний потяг зі Слов'янська Донецької області. О 02:20 пожежу вдалося локалізувати. Причина НП і розмір завданих збитків встановлюються.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше в російському Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа в житловому будинку. Це сталося пізно ввечері, коли більшість мешканців були в приміщенні.