Земля, машини і квартира: чим багата Савченко

Позафракційний народний депутат Надія Савченко, з якої зняли недоторканність, живе на Троєщині у багатоквартирному будинку.

Більшість сусідів говорять з журналістами через зачинені двері, виходять неохоче, передає ТСН.

"Одним словом: жінка є жінка. Погано не можна, а одним словом... Вибачте", - говорять через одну з дверей.

Через сусідство з Савченко Інна найбільше переживає за безпеку своєї сім'ї. "Незрозуміло, у кого-то з людей може бути реакція. Оскільки ми живемо в одному будинку, це може бути що завгодно: і бомба, і залякування", - говорить вона.

У квартирі Надія живе з мамою і сестрою Вірою, над їх дверима є камера спостереження. Журналістам там не відкрили.

Крім квартири, у сім'ї Савченко також є дві машини - 2007-го року випуску і 2011-го, а також земельна ділянка на околиці Києва, яку мати Савченко отримала в 2016 році. Там досі тільки один фундамент.

Савченко задекларувала трохи більше 400 тисяч гривень, вкладів у банку, відповідно до цього документа, у нардепа немає. Серед активів - авторське право на книгу "Сильне ім'я Надія" вартістю в 30 тисяч гривень. Книгу автор написала, перебуваючи в російському СІЗО.

Як повідомляв "Обозреватель", у четвер, 22 березня, у Верховній Раді вирішила долю позафракційного народного депутата Надії Савченко: парламентарії дали згоду на залучення її до відповідальності, затримання і арешт.

Після цього Савченко затримали співробітники СБУ прямо в будівлі Верховної Ради. За словами її сестри Віри, Надія готова була до затримання і йшла в Раду з сумкою речей для в'язниці. У ГПУ мають намір просити суд обрати запобіжний захід для Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу.

Пізніше в присутності адвоката генпрокурор Юрій Луценко підписав і оприлюднив підозру Савченко.