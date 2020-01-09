Зеленському відзвітували про катастрофу з літаком МАУ в Ірані: деталі вирішили приховати

Президент України Володимир Зеленський провів нараду оперативного штабу з питань катастрофи Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.
Як повідомила пресслужба глави держави, українська група з 45 фахівців працює над розслідуванням причин трагедії.
"Відбувається огляд деталей літака, також проводиться збір ДНК родичів загиблих з метою ідентифікації тіл і їх подальшої репатріації. Вже зібрано матеріал у родичів 9 з 11 жертв трагедії. Матеріал двох інших буде зібраний найближчим часом, коли вирішаться логістичні питання", – сказано в повідомленні.
Розглядається кілька версій причин авіакатастрофи. При цьому інші подробиці публічно озвучувати відмовилися, пояснивши це тим, що "розслідування знаходиться на дуже ранньому етапі".
Зеленському відзвітували про катастрофу в Ірані
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Іран надав Україні і США попередню доповідь про катастрофу Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України".
Президент США Дональд Трамп висловив сумніви в тому, що Boeing 737 компанії МАУ зазнав аварії через механічну неполадку.
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