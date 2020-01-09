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9 січня • оновлено в 20:52
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Зеленському відзвітували про катастрофу з літаком МАУ в Ірані: деталі вирішили приховати

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду оперативного штабу з питань катастрофи Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Як повідомила пресслужба глави держави, українська група з 45 фахівців працює над розслідуванням причин трагедії.

"Відбувається огляд деталей літака, також проводиться збір ДНК родичів загиблих з метою ідентифікації тіл і їх подальшої репатріації. Вже зібрано матеріал у родичів 9 з 11 жертв трагедії. Матеріал двох інших буде зібраний найближчим часом, коли вирішаться логістичні питання", – сказано в повідомленні.

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Зеленський обговорив із главою Ірану трагедію з Boeing 737 МАУ: подробиці

Розглядається кілька версій причин авіакатастрофи. При цьому інші подробиці публічно озвучувати відмовилися, пояснивши це тим, що "розслідування знаходиться на дуже ранньому етапі".

Зеленському відзвітували про катастрофу з літаком МАУ в Ірані: деталі вирішили приховати

Зеленському відзвітували про катастрофу в Ірані

Зеленському відзвітували про катастрофу в Ірані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Когда боинг малайзийский ещё земли не коснулся, обамка и его пртхвостень Украина, уже вовсю трубили о том что Россия сбила. А тут, пока помолчи, ещё расследование не завершено))
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Hecke Josef
Hecke Josef
Pyankovsky Alexey, так вы же мокши первыми были,кто раструбили"об ещё одном сбитом украинском самолёте",что уже лгун забыл?!Ух орда проклятая-одни лгуны и скрепы!
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