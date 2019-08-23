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Зеленського "збила" вантажівка: в Києві нагрянули з обшуком до активіста

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У Києві поліція обшукала квартиру київського активіста організації "Солідарна молодь" і волонтера "Відсіч" Дениса Любченка.

Про це повідомив активіст Ярослав Бондаренко в Facebook, відзначивши, що обшук пов'язаний з тим, що Любченко нібито оприлюднив провокативний відеоролик під час передвиборної кампанії, де вантажівка збиває тоді ще кандидата в президенти Володимира Зеленського.

"Забрали з будинку всю техніку, телефони... Радує тільки те, що начебто нічого не підкинули, але точно не знаю, тому що зв'язку з Денисом немає. У поліції вже знайомляться з чатами, мессенджерами і контактами ... Так ось, з приводу передвиборної компанії ЗЕ і прийшли, а саме за якийсь відеоролик. Може там, де наркомана збиває вантажівка", - написав він.

Денис Любченко

Денис Любченко

Facebook Ярослава Бондаренко

Ролик із Зеленським

Ролик із Зеленським

скріншот

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У коментарі "Детектор медіа" Бондаренко розповів, що ордер на обшук дав Печерський районний суд.

"Правоохоронці вели себе нахабно, юристів не дозволяли викликати. Під час обшуку забрали всю техніку, навіть старенький телефон його бабусі, яка теж була в квартирі і відкрила двері. Дениса застали, коли він ще спав у ліжку", - зазначив він.

За його словами, самого Дениса Любченка не затримували.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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