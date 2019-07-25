Зеленського "збила" вантажівка: Нацполіція знайшла автора скандального ролика

Національна поліція України знайшла автора скандального передвиборчого ролика, на якому вантажівка нібито "збиває" тоді ще кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Йому загрожує серйозний термін ув'язнення, написали в Telegram-каналі "Команда Зеленського", уточнивши, що правоохоронці спрацювали дуже ефективно (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський Скріншот відео

"Пам'ятайте провокаційне відео з вантажівкою? Нацполіція відкрила кримінальне провадження за статтею "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча". Крім того, за цей час старший слідчий із особливо важливих справ Головного управління Нацполіції вже зібрав усю інформацію про звинувачення і ймовірного автора "шедеврального" відео. Доля автора буде несолодкою – обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк", – йдеться в повідомленні.

Також у Зеленського підкреслили, що винні будуть покарані найближчим часом, і пообіцяли повідомляти про хід справи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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