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Зеленського "збила" вантажівка: Нацполіція знайшла автора скандального ролика

19.7т Читати матеріал російською

Національна поліція України знайшла автора скандального передвиборчого ролика, на якому вантажівка нібито "збиває" тоді ще кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Йому загрожує серйозний термін ув'язнення, написали в Telegram-каналі "Команда Зеленського", уточнивши, що правоохоронці спрацювали дуже ефективно (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

"Пам'ятайте провокаційне відео з вантажівкою? Нацполіція відкрила кримінальне провадження за статтею "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча". Крім того, за цей час старший слідчий із особливо важливих справ Головного управління Нацполіції вже зібрав усю інформацію про звинувачення і ймовірного автора "шедеврального" відео. Доля автора буде несолодкою – обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк", – йдеться в повідомленні.

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"З ним усе гаразд!" З'явилося продовження скандального ролика із Зеленським та вантажівкою

Також у Зеленського підкреслили, що винні будуть покарані найближчим часом, і пообіцяли повідомляти про хід справи.

Зеленського "збила" вантажівка: Нацполіція знайшла автора скандального ролика

Зеленського "збила" вантажівка: Нацполіція знайшла автора скандального ролика

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
А,взагалі,я був би радий,щоб такий суд відбувся,щоб народ зібрався і вся КРАЇНА почула Аргументи суддів і прокурорів? І потім масова подача позовів на Квартал95, своїми виступами,за підготовку зміни курсу країни в період 2014-2019.
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Харченко Владимир
Харченко Владимир
А за что автор этого ролика должен быть наказан?Зеленский тогда еще небыл президентом.Да и вообще,демократия у нас или нет?Каждый имеет право критиковать каждого.
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Ух,ти-майстри перекваліфікації! А сам Зе не являється загрозою для мого життя своїм некваліфікованим і провокаційним керуванням,на грані порушення законів України? Відповідно до статті №17 Конституції я просто виконую свій громадянський обов'язок по захисту суверенітету Незалежної України доступними мені методами. Я ж не погрожую і не збираюсь загрожувати його життю,але я мрію,щоб його дійсно збила машина.Але ж мрії не є у вільній країні злочином,еге ж? Я ,просто,попереджаю народ,про можливості загрози з Боку некваліфікованої діяльності Зеленського,так як і автор ролика про героя фільму Голобородька. А мені,як і автору ролика дуже сподобалась версія розвитку подій у фільмі "Слуга народу"?
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