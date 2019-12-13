Зеленського запідозрили в таємних зустрічах із Коломойським

Президент України Володимир Зеленський щонайменше тричі за останні два місяці таємно бачився із бізнесменом Ігорем Коломойським. Олігарх нібито особисто навідувався до глави держави, оскільки їхні зустрічі відбувалися на території багатоповерхового будинку в центрі Києва, де той живе.

Водночас у двох із цих випадків туди також приїжджали помічники президента – Сергій Шефір і Андрій Єрмак. Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, зазначається, що пізно ввечері 31 жовтня із офісу Ігоря Коломойського виїхав мікроавтобус "Мерседес" і заїхав у підземний паркінг будинку на Грушевського, де мешкає президент. Згодом там були помічені й автомобілі, якими користуються помічники Зеленського, а довкола будівлі чатували співробітники управління держохорони.

Володимир Зеленський та Ігор Коломойський

"А 15 листопада територію того будинку одночасно залишили автівки Єрмака та Шефіра. Потім із паркінгу виїхав мікроавтобус "Мерседес Віано", який знімальна група раніше постійно бачила біля офісу Коломойського. Цією автівкою, зокрема, користувався і співвласник "Кварталу 95" Тімур Міндіч, який також мешкає в будинку на Грушевського. Однак він завжди виходить з авто на вулиці, а не у паркінгу", – пояснюють розслідувачі.

Вони переконують, що після того вказаний мікроавтобус відправився на закриту територію будинку Коломойського. І вже через 5 хвилин у його вікнах загорілося світло.

Коломойський особисто навідувався до Зеленського radiosvoboda.org

Ще одна можлива зустріч між бізнесменом і президентом могла відбутися у ніч на 19 жовтня. Журналісти знову зафіксували, як із закритої території багатоповерхівки на Грушевського виїхала "Шкода".

"Автівка повернула у напрямку будинку, де мешкає Коломойський. Знімальна група змогла зафіксувати лише закриті ворота і охоронця. За 5 хвилин журналісти побачили, як та сама "Шкода" разом із кортежем олігарха попрямувала у бік офісу бізнесмена. Автомобіль заїхав на підземний паркінг", – стверджується у розслідуванні.

Їхні зустрічі відбувалися на території багатоповерхового будинку в центрі Києва, де мешкає президент radiosvoboda.org

Також зазначається, що цей автомобіль неодноразово бачили і біля офісу Коломойського, і біля будинку, де він мешкає.

"У одній із квартир зареєстрований його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов, а в іншій – компанія Дмитра Дубілета, ІТ-директора ПриватБанку до його націоналізації", – підсумовують вони.

У цей час туди також приїжджали помічники президента – Сергій Шефір і Андрій Єрмак radiosvoboda.org

Зазначається, що в Офісі президента на запит розслідувачів поки не відреагували. В особистих коментарях Сергій Шефір та Андрій Єрмак заперечили наведену інформацію щодо зустрічей із Коломойським у будинку на Грушевського. А ось сам олігарх заявив, що з моменту обрання Зеленського главою держави бачився з ним "лише раз".

"У нас немає з президентом Зеленським ніяких інтересів, які перетинаються. Ми ніяк не пов'язані", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 вересня Зеленський зустрічався із Коломойським у Києві. На зустрічі також були присутні глава Офісу президента Андрій Богдан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, перший помічник президента Сергій Шефір та інші.

Пізніше у Кабміні озвучили тему розмови.

Також з’ясувалося, що перший помічник президента України Володимира Зеленського, співвласник "Кварталу 95" Сергій Шефір таємно відвідував офіс бізнесмена Ігоря Коломойського.

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