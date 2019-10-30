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30 жовтня • оновлено в 19:12
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/ Розслідування

Зеленського готують до зустрічі з "Л/ДНР"? Ветеран АТО помітив дивні "збіги"

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Росія зараз готує підґрунтя для прямих переговорів президента України Володимира Зеленського з терористами т.зв. "Л/ДНР".

Таку думку висловив в ефірі ObozTV волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай. Він звернув увагу, що російські ЗМІ подають зустріч Зеленського з добровольцями в Золотому як зустріч з "українськими бойовиками".

"Вони намагаються подати це як громадянський конфлікт. Щоб сказати: знімайте санкції, ми вам 6 років казали, що Росія тут ні до чого... Мовляв, бачите, Зеленський який молодець – поговорив з українськими "бойовиками"... Наступний крок однозначно буде – розмова з "бойовиками" з того боку. І нас готують до цього", – попередив Гай.

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За його словами, це не єдине свідчення того, що українців готують до прямих переговорів Зеленського з ОРДЛО.

"Була зустріч нібито "військовослужбовців" України і ОРДЛО в Москві на телекамери... При тому, що один з них був провокатор, який ніколи не служив в бойовій частині... Сурков приїжджав в "ДНР". Депутат від "Слуги народу" давав уже пряме включення Росії", – нагадав він.

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Ветеран АТО припустив, що з російської сторони маніпулюють Зеленським і "направляють" його.

"Фактично президент України і верховний головнокомандувач не проводить самостійну політику, яка базується на українських інтересах, а направляється російською стороною. Просто направляється. Це не означає, що йому там телефонують безпосередньо – хоча, може й так..." – додав він.

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Гай зазначив, що розведення військ на Донбасі розпочалося, попри порушення домовленостей і відсутність військової доцільності.

"Тоді одразу постає питання. Є якась кінцева мета, про яку нам не повідомляють. Інакше би такі кроки не були зроблені", – наголосив волонтер.

Зеленський в Золотому на Донбасі

Зеленський в Золотому на Донбасі

facebook.com/zelenskiy95

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Особи
Мирослав Гай Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Росії ОРДЛО
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Ну как бы прямые договоры с представителями этих республик были прописаны в минских соглашениях, которые еще главсвин одобрил.
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Serov Oleg
Serov Oleg
посмотрите в глаза этой носатой тв.ари...видно же,что он одержим бесами...
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Serov Oleg, он не бес, он хитрая ж опа. сидит в тылу и своим вяканием хочет отправить оставшихся дурачков под пули республиканцев!
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Serov Oleg, не долго смотреть осталось ...
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