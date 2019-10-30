Зеленського готують до зустрічі з "Л/ДНР"? Ветеран АТО помітив дивні "збіги"

Росія зараз готує підґрунтя для прямих переговорів президента України Володимира Зеленського з терористами т.зв. "Л/ДНР".

Таку думку висловив в ефірі ObozTV волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай. Він звернув увагу, що російські ЗМІ подають зустріч Зеленського з добровольцями в Золотому як зустріч з "українськими бойовиками".

"Вони намагаються подати це як громадянський конфлікт. Щоб сказати: знімайте санкції, ми вам 6 років казали, що Росія тут ні до чого... Мовляв, бачите, Зеленський який молодець – поговорив з українськими "бойовиками"... Наступний крок однозначно буде – розмова з "бойовиками" з того боку. І нас готують до цього", – попередив Гай.

За його словами, це не єдине свідчення того, що українців готують до прямих переговорів Зеленського з ОРДЛО.

"Була зустріч нібито "військовослужбовців" України і ОРДЛО в Москві на телекамери... При тому, що один з них був провокатор, який ніколи не служив в бойовій частині... Сурков приїжджав в "ДНР". Депутат від "Слуги народу" давав уже пряме включення Росії", – нагадав він.

Ветеран АТО припустив, що з російської сторони маніпулюють Зеленським і "направляють" його.

"Фактично президент України і верховний головнокомандувач не проводить самостійну політику, яка базується на українських інтересах, а направляється російською стороною. Просто направляється. Це не означає, що йому там телефонують безпосередньо – хоча, може й так..." – додав він.

Гай зазначив, що розведення військ на Донбасі розпочалося, попри порушення домовленостей і відсутність військової доцільності.

"Тоді одразу постає питання. Є якась кінцева мета, про яку нам не повідомляють. Інакше би такі кроки не були зроблені", – наголосив волонтер.

Зеленський в Золотому на Донбасі facebook.com/zelenskiy95

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте Луганської області та зустрівся з добровольцями.

Зустріч не обійшлася без скандалу. В емоційній розмові з ветераном полку "Азов" і політиком від партії Національний корпус Денисом Янтарем Зеленський грубо відповів військовому і зажадав прибрати зброю із селища.

Опівдні 29 жовтня розпочалося дзеркальне розведення військ на ділянці біля Золотого. Слідом за цим планують організувати такий самий процес і в Петровському.

За умови повного припинення вогню на Донбасі розведення сил і засобів може відбутися в 35 населених пунктах – вже з'явилася схема "сірої зони".

Однак, незважаючи на відведення військ, 29 та 30 жовтня російські терористи в черговий раз порушили режим тиші і обстріляли позиції українських захисників.

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