Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА, який "погорів" на хабарі

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня, якого 25 червня затримали за вимагання 1,8 мільйона гривень хабаря.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, голова держави кілька днів тому отримав від СБУ інформацію про оточення глави облдержадміністрації.

"Отримав кілька днів тому від Служби безпеки України інформацію про те, що в оточенні голови обласної державної адміністрації відбуваються, м'яко кажучи, неправильні речі, пов'язані з порушенням закону України", – заявив Зеленський під час спілкування з журналістами під час поїздки до Херсонської області.

Президент зазначив, що рішення про звільнення було ухвалено відразу після отримання оперативних даних.

"Закон один для всіх. Тому, коли я отримав цю інформацію, відразу сказав, що звільню главу облдержадміністрації. А правоохоронні органи повинні займатися всім іншим", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники НАБУ 25 червня затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. Перед цим Кабмін погодив його відставку.

Разом із ним був затриманий іще один чиновник ОДА. За даними правоохоронців, вони вимагали хабар у розмірі 1,8 млн гривень. Перший транш у 100 тисяч гривень було передано в червні і зафіксовано правоохоронцями, а затримали чиновників при отриманні другого траншу у розмірі 250 тисяч гривень.

Також у будівлі ОДА і за місцем проживання фігурантів було проведено обшуки.