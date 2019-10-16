Головна Новини
16 жовтня • оновлено в 12:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Зеленський змінив позицію щодо Донбасу? В Україні пояснили скандал на зустрічі ТКГ у Мінську

Читати матеріал російською

Останні різкі заяви української сторони в переговорах щодо Донбасу можуть свідчити про зміну позиції президента Володимира Зеленського.

Таке припущення висловив в ефірі ObozTV ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, коментуючи зрив засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську 15 жовтня.

Новини
"За що вмирали наші люди?" В Україні розгорілася хвиля протестів

Тука звернув увагу, що реакція Кремля на слова прессекретарки Леоніда Кучми Дарки Оліфер була "досить різкою і болючою".

Крім того, нагадав він, напередодні Зеленський запропонував обговорити в "нормандському форматі" і питання Криму, що також сприйняли в Москві як ультиматум.

"Тому в мене складається стійке враження, що це або підняття ставок, яким завжди користувався Путін перед будь-якими переговорами, або зміна дискурсу президента Зеленського – від реалізації ганебної "формули Штайнмаєра" до посилення відсічі ворогу", – пояснив Тука.

Новини
"Розділяти не можна!" У Зеленського зробили важливу заяву про Крим і Донбас

Він висловив сподівання, що все ж таки Зеленський прислухався до настроїв в українському суспільстві та попереджувальних акцій, які пройшли під гаслами "Ні капітуляції!".

"Але, щоб зберегти обличчя і не виглядати слабкою людиною, яка йде на поступки "натовпу", були зроблені такі дипломатичні кроки, щоб отримати підтримку суспільства в зміні дискурсу – забути навіки про "формулу Штайнмаєра", а може, навіть про Мінські домовленості як про факт", – не відкидає можливості цього ексчиновник.

Новини
"Це замовчують!" Ветеран АТО попередив, що Україна ризикує Маріуполем

За його словами, такого різкого тону з боку делегації України вже давно не було.

"На початку переговорів такі тези постійно звучали. І щодо ліквідації окупаційних адміністрацій "Л/ДНР" як структури, і щодо повернення в гривневу зону, і щодо виведення іноземних військ. Але щоб така компіляція прозвучала в одній точці переговорного процесу – такого я давно не пам'ятаю", – зізнався Тука.

Всупереч Мінським домовленостям, терористи ОРДЛО продовжують порушувати "режим тиші" на Донбасі

Всупереч Мінським домовленостям, терористи ОРДЛО продовжують порушувати "режим тиші" на Донбасі

facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На засіданні ТКГ у Мінську 15 жовтня сторони не змогли домовитися про відведення військ і обмін полоненими. Зустріч завершилася достроково.

  • Деякі подробиці повідомила Дарка Оліфер, прес-секретарка глави української делегації Леоніда Кучми. Зокрема, за її словами, Київ наполягає на повному припиненні вогню, виведенні іноземних військ і розпуску квазіугруповань "Л/ДНР".

  • У Росії цинічно відповіли, що якщо Київ офіційно вимагає розпустити "Л/ДНР", то на мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі можна ставити крапку.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щобудня о 10:00 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Мирні переговори в Мінську" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Мирні переговори в Мінську Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Російсько-український конфлікт
Особи
Георгій Тука Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
переговори щодо Донбасу
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
2
Смішно
7
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Он кто??в статье обозван чиновником...Какую должность занимает?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ну так отзовите подпись...пошлите прилюдно Путина с его встречей...и..объявите войну России..это ведь...так просто))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
70rus xxx
70rus xxx
Еще один экспэрд выполз.Тука уже задолбал больше,чем мой друг Медовар.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Овцехуев Псой
Овцехуев Псой
Еще один экспэрд выполз. 70Усrus xxx уже задолбал больше,чем его друг Медовар
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel