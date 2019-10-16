Зеленський змінив позицію щодо Донбасу? В Україні пояснили скандал на зустрічі ТКГ у Мінську

Останні різкі заяви української сторони в переговорах щодо Донбасу можуть свідчити про зміну позиції президента Володимира Зеленського.

Таке припущення висловив в ефірі ObozTV ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, коментуючи зрив засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську 15 жовтня.

Тука звернув увагу, що реакція Кремля на слова прессекретарки Леоніда Кучми Дарки Оліфер була "досить різкою і болючою".

Крім того, нагадав він, напередодні Зеленський запропонував обговорити в "нормандському форматі" і питання Криму, що також сприйняли в Москві як ультиматум.

"Тому в мене складається стійке враження, що це або підняття ставок, яким завжди користувався Путін перед будь-якими переговорами, або зміна дискурсу президента Зеленського – від реалізації ганебної "формули Штайнмаєра" до посилення відсічі ворогу", – пояснив Тука.

Він висловив сподівання, що все ж таки Зеленський прислухався до настроїв в українському суспільстві та попереджувальних акцій, які пройшли під гаслами "Ні капітуляції!".

"Але, щоб зберегти обличчя і не виглядати слабкою людиною, яка йде на поступки "натовпу", були зроблені такі дипломатичні кроки, щоб отримати підтримку суспільства в зміні дискурсу – забути навіки про "формулу Штайнмаєра", а може, навіть про Мінські домовленості як про факт", – не відкидає можливості цього ексчиновник.

За його словами, такого різкого тону з боку делегації України вже давно не було.

"На початку переговорів такі тези постійно звучали. І щодо ліквідації окупаційних адміністрацій "Л/ДНР" як структури, і щодо повернення в гривневу зону, і щодо виведення іноземних військ. Але щоб така компіляція прозвучала в одній точці переговорного процесу – такого я давно не пам'ятаю", – зізнався Тука.

Всупереч Мінським домовленостям, терористи ОРДЛО продовжують порушувати "режим тиші" на Донбасі facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На засіданні ТКГ у Мінську 15 жовтня сторони не змогли домовитися про відведення військ і обмін полоненими. Зустріч завершилася достроково.

Деякі подробиці повідомила Дарка Оліфер, прес-секретарка глави української делегації Леоніда Кучми. Зокрема, за її словами, Київ наполягає на повному припиненні вогню, виведенні іноземних військ і розпуску квазіугруповань "Л/ДНР".

У Росії цинічно відповіли, що якщо Київ офіційно вимагає розпустити "Л/ДНР", то на мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі можна ставити крапку.

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