Зеленський здійснив таємний візит із охороною: в ОПУ відмовилися пояснити причину

Президент України Володимир Зеленський в серпні, по нашим данних, здійснив таємний візит на чартерному рейсі, з мінімальною кількістю охорони. Мету поїздки відмовилися пояснювати в Офісі президента України.

На інформаційний запит OBOZREVATEL в ОПУ не відповіли. Незважаючи на той факт, що зазначений у законі "Про доступ до публічної інформації" період часу для дачі пояснень вже закінчився.

За нашими даними, 14-16 серпня український лідер здійснив авіапереліт. Із собою він узяв мінімальну кількість охорони. Водночас на офіційному сайті президента не було вказано про жодні закордонні поїздки.

Зеленський з охороною donpress.com

Одразу після цього до пресслужби було направлено запит. Але через місяць відповіді на нього так і не надійшло.

OBOZREVATEL обіцяє розібратися в ситуації і продовжити знайомити читачів із новими резонансними деталями справи.

Раніше Зеленський не з'явився на двосторонню зустріч із прем'єром Нідерландів Марком Рютте під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку (США).

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