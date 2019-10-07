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7 жовтня • оновлено в 17:53
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/ Розслідування

Зеленський здійснив таємний візит із охороною: в ОПУ відмовилися пояснити причину

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Президент України Володимир Зеленський в серпні, по нашим данних, здійснив таємний візит на чартерному рейсі, з мінімальною кількістю охорони. Мету поїздки відмовилися пояснювати в Офісі президента України.

На інформаційний запит OBOZREVATEL в ОПУ не відповіли. Незважаючи на той факт, що зазначений у законі "Про доступ до публічної інформації" період часу для дачі пояснень вже закінчився.

За нашими даними, 14-16 серпня український лідер здійснив авіапереліт. Із собою він узяв мінімальну кількість охорони. Водночас на офіційному сайті президента не було вказано про жодні закордонні поїздки.

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Зеленський з охороною

Зеленський з охороною

donpress.com

Одразу після цього до пресслужби було направлено запит. Але через місяць відповіді на нього так і не надійшло.

OBOZREVATEL обіцяє розібратися в ситуації і продовжити знайомити читачів із новими резонансними деталями справи.

Раніше Зеленський не з'явився на двосторонню зустріч із прем'єром Нідерландів Марком Рютте під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку (США).

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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70rus xxx
70rus xxx
Так козе понятно,к кому ездил на консультацию.А вот сегодня с днем рождения не поздравил.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
филипп филипыч, 100% ...
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филипп филипыч
филипп филипыч
70rus xxx, я думаю поздравил тока втихаря чтоб упоротых не злить)
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ефимов владимир
ефимов владимир
По мнению нового главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, на Украине может быть легализована проституция. При этом легализация легких наркотиков недопустима, заявил он в интервью Lb
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Бред...сегодня нельзя невидимкой куда то слетать..это только если на украине))%
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