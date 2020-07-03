Зеленський взяв під особистий контроль ситуацію з вилученням ГБР обладнання ВСУ
Президент України Володимир Зеленський поставив завдання правоохоронним органам дати оцінку діям працівників Державного бюро розслідувань, які вилучили прилади від ракетних комплексів С-300 в ЗСУ.
Про це повідомили в прес-службі Офісу президента. Дії ГБР поставили під загрозу бойову готовність частин протиповітряної оборони (ППО) України.
У повідомленні зазначили, що Зеленський висловив глибоку стурбованість діями ГБР щодо втручання в діяльність Повітряних сил, які безпосередньо впливають на виконання завдань з охорони повітряного простору держави.
"Керівникам СБУ і ДБР – негайно надати відповідну правову оцінку діям своїх співробітників і вжити вичерпних заходів для мінімізації можливих наслідків. Ситуацію з цього питання беру під особистий контроль", – заявив президент.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в трьох зенітних ракетних бригадах Повітряних сил України і вилучили військові прилади (клістрони) до зенітних ракет С-300.
Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що дії співробітників Державного бюро розслідувань привели до підриву бойової готовності частин ППО України.
Журналіст пояснив обшуки і вилучення тим, що клістрони були нелегально куплені в Росії.
У четвер, 2 липня, о 22:50 Державне бюро розслідувань повернуло до військових частин Повітряних сил Збройних сил України вилучені військові прилади (клістрони) до зенітних ракет С-300.