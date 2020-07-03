Зеленський взяв під особистий контроль ситуацію з вилученням ГБР обладнання ВСУ

Розслідування 18:50, 3.07.2020 Оновлено: 18:51, 3.07.2020

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання правоохоронним органам дати оцінку діям працівників Державного бюро розслідувань, які вилучили прилади від ракетних комплексів С-300 в ЗСУ.

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента. Дії ГБР поставили під загрозу бойову готовність частин протиповітряної оборони (ППО) України.

У повідомленні зазначили, що Зеленський висловив глибоку стурбованість діями ГБР щодо втручання в діяльність Повітряних сил, які безпосередньо впливають на виконання завдань з охорони повітряного простору держави.

"Керівникам СБУ і ДБР – негайно надати відповідну правову оцінку діям своїх співробітників і вжити вичерпних заходів для мінімізації можливих наслідків. Ситуацію з цього питання беру під особистий контроль", – заявив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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