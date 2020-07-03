МоваЯзык

Топтеми:

Зеленський взяв під особистий контроль ситуацію з вилученням ГБР обладнання ВСУ

Розслідування
1,1 т.
Президент висловив стурбованість рівнем боєготовності ППО України

Президент висловив стурбованість рівнем боєготовності ППО України.

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання правоохоронним органам дати оцінку діям працівників Державного бюро розслідувань, які вилучили прилади від ракетних комплексів С-300 в ЗСУ.

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента. Дії ГБР поставили під загрозу бойову готовність частин протиповітряної оборони (ППО) України.

У повідомленні зазначили, що Зеленський висловив глибоку стурбованість діями ГБР щодо втручання в діяльність Повітряних сил, які безпосередньо впливають на виконання завдань з охорони повітряного простору держави.

"Керівникам СБУ і ДБР – негайно надати відповідну правову оцінку діям своїх співробітників і вжити вичерпних заходів для мінімізації можливих наслідків. Ситуацію з цього питання беру під особистий контроль", – заявив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

УкраїнаПВОДержавне Бюро РозслідуваньЗбройні сили України
Поділитися в Facebook
  2. Розслідування