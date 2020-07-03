Зеленський взяв під особистий контроль ситуацію з вилученням ГБР обладнання ВСУ
Президент висловив стурбованість рівнем боєготовності ППО України.
Президент України Володимир Зеленський поставив завдання правоохоронним органам дати оцінку діям працівників Державного бюро розслідувань, які вилучили прилади від ракетних комплексів С-300 в ЗСУ.
Про це повідомили в прес-службі Офісу президента. Дії ГБР поставили під загрозу бойову готовність частин протиповітряної оборони (ППО) України.
У повідомленні зазначили, що Зеленський висловив глибоку стурбованість діями ГБР щодо втручання в діяльність Повітряних сил, які безпосередньо впливають на виконання завдань з охорони повітряного простору держави.
"Керівникам СБУ і ДБР – негайно надати відповідну правову оцінку діям своїх співробітників і вжити вичерпних заходів для мінімізації можливих наслідків. Ситуацію з цього питання беру під особистий контроль", – заявив президент.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в трьох зенітних ракетних бригадах Повітряних сил України і вилучили військові прилади (клістрони) до зенітних ракет С-300.
Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що дії співробітників Державного бюро розслідувань привели до підриву бойової готовності частин ППО України.
Журналіст пояснив обшуки і вилучення тим, що клістрони були нелегально куплені в Росії.
У четвер, 2 липня, о 22:50 Державне бюро розслідувань повернуло до військових частин Повітряних сил Збройних сил України вилучені військові прилади (клістрони) до зенітних ракет С-300.