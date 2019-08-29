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Зеленський вирішує разом з Путіним: нова інформація з обміну Сущенка

1.8т Читати матеріал російською

В даний час незаконно засуджений в Росії український журналіст Романа Сущенко переьуває в московському слідчому ізоляторі "Лефортово".

"Я можу підтвердити цю інформацію", – сказав в коментарі OBOZREVATEL адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін.

"Звичайно, він там. Чому? Я припускаю, що мова йде про обмін. Сам я зараз в Києві, і розраховую його зустріти тут. Але навіть якщо цього не станеться завтра, післязавтра чи наступного тижня, я допускаю, я сподіваюся, що президент Зеленський зараз займається питанням обміну", – заявив адвокат.

Роман Сущенко

Роман Сущенко

Факти

За словами Фейгіна, "у нього виключно є компетенція і повноваження займатися цим процесом, безумовно, що Зеленський особисто все це вирішує разом з Путіним".

"Ми сподіваємося, що перевід Сущенка в Москву – це етап в обміні політв'язнями. Сподіваюся, що Сущенко знаходиться в цих списках на обмін і візьме в ньому участь, його обміняють", – резюмував адвокат.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Марк Фейгін оцінив ймовірність того, що Романа Сущенка можуть обміняти на головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Обмін полоненими
Особи
Марк Фейгін Роман Сущенко
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Путин бросил все дела (даже обедать отказался и на телефон не отвечает) и занят исключительно проблемой Сущенко, как только закончит обязательно доложит Зеленскому.
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Mega Death
Mega Death
Путин в курсе , что у него в тандеме замена?
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CARGO 100
CARGO 100
"Зеленский решает вместе с Путиным ..." Не дорос еще даже до Кучмы и Януковича, чтобы с Путиным "решать" ...
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