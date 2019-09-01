Зеленський викликав на килим? Скандал з Окружним адмінсудом Києва отримав новий поворот

Напередодні розгляду клопотання про відсторонення ексглави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка члени Вищої ради правосуддя відвідували Офіс президента Володимира Зеленського.

Про це заявляють журналісти телеканалу "Прямий" у програмі "Закрита зона". За їхніми даними, йдеться про Володимира Говоруху та Андрія Овсієнка. Це нібито сталося 20 серпня.

"Ми бачили, що напередодні розгляду справи про відсторонення Вовка голова цього суду Говоруха і один із членів Овсієнко були на прийомі в Офісі президента.

Офіційно вони пояснили, ніби брали участь у якійсь робочій групі або комісії з питань правової реформи. По-перше, вони туди не входять офіційно, по-друге, жодного засідання комісії не відбувалося в той день", – сказав голова правління фонду "Де-юре" Михайло Жернаков.

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Колишній глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк Колаж

Володимир Говоруха й Андрій Овсієнко Колаж

Нагадаємо, справу Окружного адміністративного суду Києва прогриміла на всю Україну після того, як 26 липня НАБУ прийшло в його стіни з обшуками.

Причиною цього стали можливі порушення суддів, який вели справи проти учасників Євромайдану, а також тиск глави суду Павла Вовка на членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як з'ясувалося, Вовк організував цілу схему, щоб уникнути профоцінювання в ВККС. Він доручив адвокату подати на членів комісії позови в свій же суд, щоб влаштувати конфлікт інтересів. Крім цього, Вовк судовими рішеннями припинив термін повноважень деяких членів комісії.

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Скріншот

Махінації глави суду потрапили на плівку НАБУ і ГПУ, внаслідок чого 2 серпня Вовку вручили підозру в цілому ряді злочинів: суддю вважають причетним до шахрайства, халатності, незаконного перешкоджання мітингам під час Євромайдану, винесення умисно неправосудних рішень, пропозиції або дачі хабаря.

Павло Вовк

Крім нього в справі фігурують ще три судді: Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і Іван Шепітко (Суворовський суд Одеси). Їм також вручили підозри і допитали.

Євген Аблов ostannipodii.com

Ігор Погрібніченко blogs.pravda.com.ua

Іван Шепітко izbirkom.org.ua

Після повідомлення про оголошення підозр Вища рада правосуддя заявила, що звертатиметься до ГПУ за фактом можливого втручання в діяльність суддів ОАСК з боку вищих посадових осіб держави під час ухвалення рішень за позовом Ігоря Коломойського.

Пояснюється, що 24 і 25 квітня в ВСП прийшли однакові повідомлення про втручання в роботу від імені трьох суддів. Вони повідомили, що 18 квітня в складі колегії ухвалили рішення в справі за позовом Коломойського до Нацбанку, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізосіб і Нацкомісії з цінних паперів. Вони визнали націоналізацію незаконною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст звинуватив українську владу в тому, що вона фактично не помічає скандал навколо Вовка, який раніше визнавав націоналізацію ПриватБанку незаконної, блокував роботу НАБУ, намагався зірвати судову реформу і заблокувати роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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