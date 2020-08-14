У Білорусі звільнили затриманих українців – Євген Васильєв, Костянтин Рєуцький і Оксана Альошина.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні, після наших наполегливих дій, були нарешті звільнені українці Євген Васильєв, Костянтин Рєуцький і Оксана Альошина. Наші правозахисники та журналісти були незаконно затримані ще 12 серпня. Сьогодні їх звільнили. Вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь і перебували там виключно задля отримання достовірної інформації про події, що там відбуваються, та задля коментування їх у публічному медійному просторі. Відкрито, прозоро, професійно", – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що зараз ведуться перемовини задля звільнення ще одного українця – Романа Шишка, який перебуває в ізоляторі міста Бреста.

"Україна вміє захищати своїх громадян і завжди це робитиме. Однак ми закликаємо наших білоруських колег категорично утриматися від незаконних затримань і насильства. Нам дійсно небайдуже. Ми справді переживаємо за все, що відбувається в Білорусі", – додав Зеленський.

Зеленський відреагував на звільнення затриманих в Білорусі українців

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