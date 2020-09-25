Зеленський відреагував на катастрофу літака ЗСУ з курсантами під Харковом

Президент України Володимир Зеленський відреагував на авіакатастрофу літака ЗСУ АН-26 в Чугуєві Харківської області в п'ятницю, 25 вересня.

На сторінках глави держави в соціальних мережах було підтверджено, що на борту, крім екіпажу, перебували українські курсанти.

"Є загиблі і поранені. Станом на цю хвилину підтверджено 20 загиблих. Двох шукаємо. Двоє вижили. За попередніми даними, всього було 28 чоловік на борту. Просто немає слів", – написав Зеленський.

Катастрофа сталася, коли літак заходив на посадку на аеродром. Президент повідомив, що в суботу, 26 вересня, прибуде на Харківщину.

"Терміново створюємо комісію для розслідування всіх обставин і причин трагедії. Відповідне доручення дав прем'єр-міністру. На місці вже працює пошукова команда", – розповів він.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в комісію під головуванням віце-прем'єра Олега Уруського увійдуть Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран, голова ДСНС Микола Чечоткін, глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер та інші посадові особи.

Шмигаль відреагував на трагедію з літаком ЗСУ.

Зеленський відреагував на трагедію з Ан-26 в Чугуєві.

Як писав OBOZREVATEL, авіакатастрофа сталася близько 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився при заході на посадку. Ніхто з нього не встиг катапультуватися. У мережі показали фото і відео з місця трагедії.