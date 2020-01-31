Зеленський відразу дізнався, хто "злив" Гончарука: ЗМІ видали сенсацію про прослуховування в Кабміні

Президент України Володимир Зеленський нібито вже наступного дня після оприлюднення прослушки прем'єр-міністра Олексія Гончарука отримав оперативну інформацію від Служби безпеки України.

Про це в п'ятницю, 31 січня, з посиланням на власні джерела повідомляє "Дзеркало тижня". Саме в цей день закінчився термін, який глава держави давав на розслідування.

"Уже на ранок після появи YouTube-роликів президент отримав довідку від СБУ з приводу того, як міг здійснюватися запис, ким, де монтувався і як розміщувався на YouTube. В той же день Зеленський отримав аналогічний документ від відомства Арсена Авакова", – пише видання.

ЗМІ видали сенсацію про прослуховування Гончарука

За даними джерел в обох силових відомствах, остаточних висновків не було зроблено, але в одному звіти співпали точно: ролик нібито монтувався на комп'ютері журналіста ТВ-програми розслідувань, що виходить на одному з найбільш рейтингових телевізійних каналів.

Опублікування цієї інформації, на думку джерел, не відбувається, оскільки це може мати неконтрольовані наслідки для внутрішньополітичних розкладів в оточенні самого Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15-16 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" з'явилися аудіозаписи розмов, в яких нібито брав участь Олексій Гончарук. Чоловік із голосом, схожим на голос прем'єра, зізнався, що він – "абсолютний профан в економіці".

Пізніше в Кабміні відхрестилися від записів, назвавши їх фейком.

На тлі скандалу Гончарук заявив про свою відставку, але президент України Володимир Зеленський її не прийняв.

30 січня генеральний прокурор Руслан Рябошапка зізнався, що результатів розслідування як і раніше немає.

Служба безпеки України засекретила інформацію про кримінальне провадження за фактом прослуховування Гончарука.

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