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31 січня • оновлено в 19:40
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Зеленський відразу дізнався, хто "злив" Гончарука: ЗМІ видали сенсацію про прослуховування в Кабміні

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Президент України Володимир Зеленський нібито вже наступного дня після оприлюднення прослушки прем'єр-міністра Олексія Гончарука отримав оперативну інформацію від Служби безпеки України.

Про це в п'ятницю, 31 січня, з посиланням на власні джерела повідомляє "Дзеркало тижня". Саме в цей день закінчився термін, який глава держави давав на розслідування.

"Уже на ранок після появи YouTube-роликів президент отримав довідку від СБУ з приводу того, як міг здійснюватися запис, ким, де монтувався і як розміщувався на YouTube. В той же день Зеленський отримав аналогічний документ від відомства Арсена Авакова", – пише видання.

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ЗМІ видали сенсацію про прослуховування Гончарука

ЗМІ видали сенсацію про прослуховування Гончарука

За даними джерел в обох силових відомствах, остаточних висновків не було зроблено, але в одному звіти співпали точно: ролик нібито монтувався на комп'ютері журналіста ТВ-програми розслідувань, що виходить на одному з найбільш рейтингових телевізійних каналів.

Опублікування цієї інформації, на думку джерел, не відбувається, оскільки це може мати неконтрольовані наслідки для внутрішньополітичних розкладів в оточенні самого Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
"Плівки" Гончарука
Особи
Руслан Рябошапка Арсен Аваков Володимир Зеленський Олексій Гончарук
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