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29 жовтня • оновлено в 11:04
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Зеленський в теплій ванні: президенту пояснили мету Путіна на Донбасі

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Військовий експерт Олег Жданов переконаний: президент України Володимир Зеленський не усвідомлює справжніх намірів Кремля щодо України.

Всьому виною – інформаційна "тепла ванна", яку першій особі держави створює його оточення, – заявив він в коментарі OBOZREVATEL.

На думку експерта, однією з ознакою "теплої ванни" є емоційна реакція президента на слова добровольця під час поїздки в Золоте Луганської області. "Чому Зеленський не стримався? Він, мабуть, вперше за час перебування на посаді президента зіткнувся з дисонансом між тим, що йому доповідають, і тим, що реально відбувається в країні. Цей вибух емоцій у Зеленського через те, що він занурений в теплу ванну", – припустив Жданов.

Володимиру Зеленському створили "теплу ванну"

Володимиру Зеленському створили "теплу ванну"

У той же час, на його думку, "прорив добровольців в зону АТО" був "зрежисованою постановкою, щоб окреслити червоні лінії для Зеленського".

У цьому контексті експерт зауважив: судячи із заяв президента України, "він так сильно хоче особистої зустрічі з Путіним, що готовий піти на це навіть ціною здачі території".

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Разом з тим Жданов звернув увагу на те, що навіть Європа, яка "часто була на боці Росії", фактично визнала неефективність "Мінська" і вустами представника Євросоюзу Федеріки Могеріні закликала до пошуку нових форматів для вирішення питання Донбасу.

"Дуже показовою є позиція Леоніда Кучми. Він виявився дуже досвідченим політиком, і вже зняв з себе всю політичну відповідальність і за "Мінськ-1", і за "Мінськ-2 , і за "формулу Штайнмаєра". Він дав зрозуміти всім, що він просто виконував накази президента, спочатку Порошенка, тепер Зеленського. Він заявив, що ця формула не веде до миру, а Мінські угоди взагалі назвав державною зрадою", – нагадав Жданов.

Він також навів приклад лідера Білорусі Олександра Лукашенка, який, усвідомлюючи справжні цілі Кремля щодо своєї країни, робить кроки для зменшення залежності від Росії. "Він як равлик, його не можна ніде натиснути, він всюди вислизає. Наприклад, Білорусь відмовляється від російського кредиту і бере китайський кредит. Лукашенко шукає шляхи і способи, щоб вирватися з цієї кабали, щоб завтра не стати суб'єктом Федерації", – підкреслив Жданов.

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"А Зеленський говорить: дайте мені подивитися в чесні очі Путіна. Володимире Олександровичу, в цих очах немає честі, туди нічого дивитися", – заявив експерт. І додав, що стратегічна мета Росії у війні на Донбасі – "залишити Україну у сфері політичного впливу Кремля".

Як писав OBOZREVATEL, 26 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців в Золоте на Донбасі, де має відбутися розведення військ, узгоджене в Мінську. Розмова вийшла досить жорсткою. Зокрема, глава держави сказав, що нічого не знає про акцію "Ні капітуляції".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт мінські домовленості
Особи
Олег Жданов Володимир Зеленський Володимир Путін Федеріка Могеріні Леонід Кучма Олександр Лукашенко
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Формула Штайнмаєра
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