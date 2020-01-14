Зеленський в Омані: Офіс президента звинуватили у брехні. Докази

Офіс президента намагається виправдати президента Володимира Зеленського за візит в Оман, заявляючи, що той "максимально швидко" повернувся в Україну після авіакатастрофи в Ірані. Однак у цих твердженнях є низка нестиковок.

Журналіст Михайло Ткач у Facebook навів заяву помічника Зеленського Андрія Єрмака, який напередодні заявив таке: "Президент повернувся настільки швидко, наскільки це можливо було в ситуації, що склалась у регіоні. Як тільки був відкритий повітряний коридор, який був обмежений у зв'язку з трагедією, президент вилетів".

Ткач зазначив, що 8 січня літак, яким користується нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук, зумів вилетіти з Оману через кілька годин після трагедії.

Літак, яким користується Медведчук, о 12:02 перелетів Іран Mykhailo Tkach, Facebook

Літак, яким користується Медведчук, о 12:02 перелетів Іран Mykhailo Tkach, Facebook

Зі свого боку борт Зеленського з невідомих причин вилетів лише ввечері і приземлився в Україні о 2:40 9 січня. А пресслужба президента спочатку повідомляла, що він повернеться 8 січня о 8:30. Ткач зазначив, що чартер прилетів по Зеленського в Оман ще у ніч із 7-го на 8-е.

Літак із Зеленським ввечері летів над Саудівською Аравією Mykhailo Tkach, Facebook

Літак із Зеленським ввечері летів над Саудівською Аравією Mykhailo Tkach, Facebook

Журналіст зазначив, що або повітряний простір було обмежено тільки для Зеленського, або ж "помічник президента говорить неправду, щоб виправдати той факт, що Зеленський повернувся в Україну майже через добу після того, як був збитий літак української авіакомпанії".

У свою чергу, як передають texty.org.ua, фізично Зеленський цілком міг повернутися в Україну вранці 8 січня, оскільки катастрофа літака МАУ в Ірані особливо ніяк не вплинула на розклад і рух літаків в Омані і регіоні.

Нічні рейси з Оману texty.org.ua

Зеленський в Омані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленського жорстко розкритикували через його відпочинок у п'ятизірковому готелі на березі Оману в різдвяні свята.

Після того, як спалахнув скандал, пресслужба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зробивши акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва.

В Україну Зеленський повернувся тільки в ніч на 9 січня. Його літак приземлився в Києві о 2:37.

Журналістка "Страны" Світлана Крюкова заявляла, що вартість чартеру у компанії, послугами якої скористався Зеленський, становить від 65 тисяч доларів (якщо в Маскат борт прилетів із пасажирами) і до 100 тисяч (якщо прилетів порожній спеціально під замовлення).

Також з'явилася інформація про загадковий борт T7-GEM, який за останні дні здійснив низку перельотів до Оману й Росії.

Журналіст і блогер Кирило Сазонов вказав, що Зеленський "здорово ризикував", вирішивши здійснити візит саме в Оман: "Після початку обстрілів в цьому регіоні могли закрити небо для всіх літаків. Довелося б випливати на катері".

Через кілька днів після того, як Зеленський залишив країну, в Омані помер султан Кабус бен Саїд, який керував 50 років (з 1970 року).

OBOZREVATEL писав, що в цілому в цій історії є багато дивних випадковостей, які можуть вказувати і на те, що президент України провів на березі арабської країни переговори з керівництвом Росії щодо Донбасу.

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