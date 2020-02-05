Зеленський усе знає: Матіос заявив про таємний лист президенту щодо Іловайської трагедії

Колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в липні 2019 року, ще перебуваючи на посаді, передав президенту України Володимиру Зеленському лист під грифом "таємно" з деталями розслідування Іловайської трагедії.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо НВ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У справі Іловайська в липні минулого року абсолютно секретним листом із викладенням усіх буквальних деталей, обставин і того, що потрібно ще зробити, я особисто поінформував верховного головнокомандувача – президента Зеленського. Цей лист у нього", – сказав експрокурор.

Матіос і Зеленський

Він зазначив, що вказав на конверті, як це передбачено Законом про державну таємницю, – "Особисто в руки".

Крім цього, за словами Матіоса, справа стосовно Іловайської трагедії давно готова до передання в суд. Однак це неможливо зробити через чинне українське законодавство, яке забороняє заочне засудження.

У зв’язку з цим він також висунув претензії на адресу нового керівництва Офісу генпрокурора. Зокрема, звинуватив у звільненні прокурорів і розформуванні груп із підтримки державного звинувачення у низці резонансних справ.

Йдеться про справу щодо ексміністра доходів і зборів України Олександра Клименка, державної зради президента-втікача Віктора Януковича і щодо знищення малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ГПУ направила інформаційне повідомлення в Міжнародний кримінальний суд щодо страти російськими окупантами 9 військовослужбовців ЗСУ під час боїв за Іловайськ і Дебальцеве.

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