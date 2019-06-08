ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Зеленський скасував "не стріляти у відповідь": генерал зробив гучну заяву

1.2тЧитати матеріал російською

Остання заява президента України Володимира Зеленського у відповідь на загострення ситуації на Донбасі фактично дезавуює заяву, зроблену раніше главою української делегації на переговорах з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми про те, що ВСУ не повинні стріляти у відповідь на обстріли противника.

"Заява Зеленського просто дезавуює цю заяву Кучми", - сказав OBOZREVATEL ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

Президент України Володимир Зеленський в зоні проведення ООС

Президент України Володимир Зеленський в зоні проведення ООС

УНН

У цьому контексті він нагадав про те, як в українському суспільстві було сприйнято пропозицію Кучми. "Хвиля громадського обурення щодо цих заяв відома. Суспільство однозначно не сприймає такі речі, воно кваліфікує їх як капітулянтські, спрямовані на поразку українських інтересів і України як такої", - підкреслив він.

Новини
Не стріляти у відповідь? Тоді просто виводьте ЗСУ з Донбасу

І додав: "Зрозуміло, що ніякі Збройні Сили ніякої країни не погодяться на те, що пропонував Кучма – не відповідати вогнем на вогонь".

Таким чином, як переконаний генерал, остання заява президента свідчить про те, що "позиція української держави така – рішучу відповідь на дії терористів і російсько-окупаційних військ".

Як писав OBOZREVATEL, у відповідь на чергову провокацію - обстріли в зоні бойових дій на Донбасі - президент Зеленський оприлюднив заяву. "Хто б не віддав наказ – Збройні сили України будуть відповідати жорстко і відповідно до ситуації. А на дипломатичному рівні наша позиція про необхідність припинення вогню і звільнення полонених залишиться твердою і незмінною", - йдеться в ній.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Василь БогданВолодимир ЗеленськийЛеонід Кучма
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ш. Олег
Ш. Олег
Стремление Зеленского, угодить всем, понятно. Не понятно, как он собирается это реализовать. Месяц-два подобное "и нашим, и вашим", возможно, ещё и прокатит, но точно не пять лет. Рано или поздно придётся выбирать сторону.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кто то ещё сомневается, что украине нужна война?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel