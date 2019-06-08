"Зеленський скасував "не стріляти у відповідь": генерал зробив гучну заяву

Остання заява президента України Володимира Зеленського у відповідь на загострення ситуації на Донбасі фактично дезавуює заяву, зроблену раніше главою української делегації на переговорах з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми про те, що ВСУ не повинні стріляти у відповідь на обстріли противника.

"Заява Зеленського просто дезавуює цю заяву Кучми", - сказав OBOZREVATEL ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

Президент України Володимир Зеленський в зоні проведення ООС УНН

У цьому контексті він нагадав про те, як в українському суспільстві було сприйнято пропозицію Кучми. "Хвиля громадського обурення щодо цих заяв відома. Суспільство однозначно не сприймає такі речі, воно кваліфікує їх як капітулянтські, спрямовані на поразку українських інтересів і України як такої", - підкреслив він.

І додав: "Зрозуміло, що ніякі Збройні Сили ніякої країни не погодяться на те, що пропонував Кучма – не відповідати вогнем на вогонь".

Таким чином, як переконаний генерал, остання заява президента свідчить про те, що "позиція української держави така – рішучу відповідь на дії терористів і російсько-окупаційних військ".

Як писав OBOZREVATEL, у відповідь на чергову провокацію - обстріли в зоні бойових дій на Донбасі - президент Зеленський оприлюднив заяву. "Хто б не віддав наказ – Збройні сили України будуть відповідати жорстко і відповідно до ситуації. А на дипломатичному рівні наша позиція про необхідність припинення вогню і звільнення полонених залишиться твердою і незмінною", - йдеться в ній.

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