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/Розслідування

Вогонь на Донбасі: Жданов оцінив обіцянку Зеленського

2.4тЧитати матеріал російською

Припинення вогню в зоні бойових дій на сході України "апріорі неможливо" в умовах, що склалися.

Про це OBOZREVATEL заявив військовий експерт Олег Жданов. "Мабуть, Зеленський знає щось, чого не знаємо ми", - сказав він, коментуючи слова президента України про те, що на переговорах в Мінську, які пройдуть 5 червня, будуть озвучені пропозиції щодо припинення вогню.

"Мабуть, він знає щось, чого не знаємо ми. Тому що в тих умовах, які існують сьогодні в зоні Операції Об'єднаних сил, припинення вогню апріорі неможливо", - переконаний експерт.

Бійці ВСУ, ілюстрація

Бійці ВСУ, ілюстрація

Iamir.info

Разом з тим він підкреслив: вкрай важливо, хто братиме участь в цих переговорах. "Дуже важливо, з ким Кучма в Мінську сяде за стіл переговорів. Якщо знову з представниками самозваних республік в присутності "посередника і миротворця", як вони себе позиціонують – Російської Федерації, то це утопія, і вони ні до чого не приведуть. Припинення вогню не буде, обміну полоненими тим більше не буде. Якщо ж позиція буде змінена, тоді можливі варіанти", - сказав він.

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Як писав OBOZREVATEL, на прес-конференції за підсумками зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 4 червня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що на черговій зустрічі контактної групи в Мінську 5 червня українська сторона озвучить пропозиції щодо припинення вогню і обміну полоненими.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфліктМирні переговори в МінськуОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Олег ЖдановВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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