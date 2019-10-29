Зеленський ризикував життям: офіцер вказав на нюанс із поїздкою президента до Золотого

Офіцер запасу, волонтер і журналіст Мирослав Гай вказав на ознаки того, що зйомки для фільму про поїздку президента України Володимира Зеленського на передову насправді велися не на передовій.

"Ми бачили фото, яке виклав Офіс президента. На ньому Володимир Зеленський нібито перебуває на передових позиціях. Але це неправда, бо на передових позиціях, де є високий ризик обстрілів, не можна пересуватися вночі при світлі", – заявив він у блозі OBOZREVATEL.

Офіцер припустив два пояснення: "Або Офіс нам бреше, що вони були на передових позиціях, або ті, хто відповідають за безпеку президента, пішли на злочин, порушуючи протоколи, і піддали президента, Верховного Головнокомандувача, ризику смерті від обстрілів, видаючи, демаскуючи його позицію яскравим освітленням, яке можна бачити з дистанції декількох кілометрів".

Володимир Зеленський у Золотому Скріншот відео

За словами Гая, найдостовірнішою він вважає першу версію. "Вони (Офіс президента. – Ред.) вдалися до створення відвертого фейку для досягнення своєї мети, своїх інтересів. І ці інтереси збігаються з інтересами РФ, оскільки вони прагнуть відведення українських військ. Якщо те, що ви робите, подобається Росії, це означає, що це шкодить Україні, бо у нас іде війна", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, після поїздки до Золотого Володимир Зеленський показав відео, що нагадує короткометражний фільм, про життя людей, які живуть на окупованій території.

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