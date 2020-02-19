Зеленський публічно обізвав майора ЗСУ "тріплом": спливло відео передісторії конфлікту

Майор ЗСУ Роман Ковальов, якому оголосили сувору догану за критику президента України Володимира Зеленського, мав з ним публічний конфлікт ще у серпні 2019 року.
Про це офіцер сам розповів в інтерв'ю "4 каналу" і показав відео інциденту (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Ковальов розповів, що суперечка між ним і главою держави зав'язалася після пам'ятних заходів на території Міністерства оборони з нагоди роковин боїв під Іловайськом. Зокрема, майор підійшов до президента з питанням про його ухилення від служби в армії. Діалог почався з того, що Ковальов уточнив, що після окупації Криму він покинув рідний Севастополь і поїхав добровольцем на Донбас. Після цього військовий поставив питання про повістки.
"Була офіційна заява Міноборони до вашого президентства. Заявлялося, що вам приходили чотири повістки. Три з них ще у 2014 році", – зазначив захисник України. Президент, у свою чергу, заявив, що це неправда.
Майор ЗСУ Ковальов і Зеленський
Скріншот відео
Після цього в перепалку встряг ексбоєць батальйону "Донбас" з позивним Бішут. Він представився як керівник "Іловайського братства" і запитав у Ковальова, чи дійсно він брав участь в боях під цим населеним пунктом і в якому підрозділі.
Почувши відповідь офіцера про те, що він служив у батальйоні "Шахтарськ", Бішут запитав, чи є у нього "Іловайський хрест". Коли Ковальов сказав, що ні, опонент зробив висновок про те, що захисника нібито не було в Іловайську.
У цей момент до розмови повернувся Зеленський і почав дорікати Ковальову. "Тобто ви прийшли, щоб що? Ми зараз вшановуємо людей, почекай, а ви прийшли розповісти на крові, що були в Іловайську! Тріпло!" – розлютився президент і пішов.
Однак виявилося, що на цьому сварка не вичерпалася. За словами майора ЗСУ, коли він уже збирався покинути територію Міноборони, його попросили затриматися.
"Я пішов на вихід. Пройшовши буквально 100 метрів, я почув голос дуже дзвінкий голос кричить: "Шановний! Вас хоче бачити президент!". Хтось мене схопив за лікоть, я розвертаюся і бачу, як до мене біжить Володимир Олександрович і за ним вся свита", – згадує Ковальов.
Роман Ковальов
Скріншот відео
"Підбігли до мене, на дальньому плані УДОвці встали, не пускали журналістів. Мене взяли в півкільце. Володимир Олександрович почав наш діалог з того, що: "Ти тріпло! Мої пацани сказали, що тебе там не було". Я сказав: "Володимире Олександровичу, ви коли прийдете до себе в кабінет, я впевнений – вам допоможе моя особова справа. І ви побачите, що я був у Іловайську. Після цього він задоволений собою, мені так здалося, розвернувся і пішов", – розповів офіцер.
Крім того, офіцер ЗСУ пояснив мотиви свого вчинку. Він зазначив, що у 2014 році дійсно воював під Іловайськом. У саме місто його батальйон так і не зайшов, однак штурмував населений пункт майже два тижні, в результаті чого також ніс втрати.
"Я вважаю, що захист держави – це священний обов'язок громадянина України. Під час війни місце чоловіка на війні. Я не готовий судити кожного українця, але в цей момент я перед собою бачив президента країни, що воює, який, за свідченнями Міноборони, отримував у 2014 році чотири пвістки", – пояснив Ковальов.
"І ось, в момент цього трагічного ритуалу я бачу перед собою президента країни, що воює, який не воював. І я всі ці 40 хвилин стояв, і в мені боролася людина і раб. Я дуже хотів йому поставити питання про ці повістки. Але друга моя половина, боягузлива, говорила, що якщо ти поставиш, твоє життя зміниться. Ця боротьба тривала 40 хвилин, але я зробив свій вибір. Він йшов повз мене і я зрозумів, що це знак", – додав офіцер, розповідаючи про передісторію свого конфлікту з президентом України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
офіцеру ЗСУ, майору Роману Ковальову оголосили сувору догану за пост з критикою на адресу президента Володимира Зеленського.
Після цього він вирішив звернутися до суду, заявивши, що його обмежують у правах і свободах як громадянина.
Незабаром офіцер розповів, що після скандалу, який спалахнув, командування Сухопутних військ ЗСУ посилило на нього тиск.
Крім того, він опублікував документ, згідно з яким військовослужбовцям в Україні хочуть обмежити доступ до соціальних мереж.
Офіцер подякував українцям за підтримку, однак зізнався, що незважаючиь на це, "скандал" тільки набирає обертів, адже командування вдається до тиску не тільки на нього, а й на його побратимів.
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