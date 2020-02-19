Зеленський публічно обізвав майора ЗСУ "тріплом": спливло відео передісторії конфлікту

Майор ЗСУ Роман Ковальов, якому оголосили сувору догану за критику президента України Володимира Зеленського, мав з ним публічний конфлікт ще у серпні 2019 року.

Про це офіцер сам розповів в інтерв'ю "4 каналу" і показав відео інциденту (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ковальов розповів, що суперечка між ним і главою держави зав'язалася після пам'ятних заходів на території Міністерства оборони з нагоди роковин боїв під Іловайськом. Зокрема, майор підійшов до президента з питанням про його ухилення від служби в армії. Діалог почався з того, що Ковальов уточнив, що після окупації Криму він покинув рідний Севастополь і поїхав добровольцем на Донбас. Після цього військовий поставив питання про повістки.

"Була офіційна заява Міноборони до вашого президентства. Заявлялося, що вам приходили чотири повістки. Три з них ще у 2014 році", – зазначив захисник України. Президент, у свою чергу, заявив, що це неправда.

Майор ЗСУ Ковальов і Зеленський Скріншот відео

Після цього в перепалку встряг ексбоєць батальйону "Донбас" з позивним Бішут. Він представився як керівник "Іловайського братства" і запитав у Ковальова, чи дійсно він брав участь в боях під цим населеним пунктом і в якому підрозділі.

Почувши відповідь офіцера про те, що він служив у батальйоні "Шахтарськ", Бішут запитав, чи є у нього "Іловайський хрест". Коли Ковальов сказав, що ні, опонент зробив висновок про те, що захисника нібито не було в Іловайську.

У цей момент до розмови повернувся Зеленський і почав дорікати Ковальову. "Тобто ви прийшли, щоб що? Ми зараз вшановуємо людей, почекай, а ви прийшли розповісти на крові, що були в Іловайську! Тріпло!" – розлютився президент і пішов.

Однак виявилося, що на цьому сварка не вичерпалася. За словами майора ЗСУ, коли він уже збирався покинути територію Міноборони, його попросили затриматися.

"Я пішов на вихід. Пройшовши буквально 100 метрів, я почув голос дуже дзвінкий голос кричить: "Шановний! Вас хоче бачити президент!". Хтось мене схопив за лікоть, я розвертаюся і бачу, як до мене біжить Володимир Олександрович і за ним вся свита", – згадує Ковальов.

Роман Ковальов Скріншот відео

"Підбігли до мене, на дальньому плані УДОвці встали, не пускали журналістів. Мене взяли в півкільце. Володимир Олександрович почав наш діалог з того, що: "Ти тріпло! Мої пацани сказали, що тебе там не було". Я сказав: "Володимире Олександровичу, ви коли прийдете до себе в кабінет, я впевнений – вам допоможе моя особова справа. І ви побачите, що я був у Іловайську. Після цього він задоволений собою, мені так здалося, розвернувся і пішов", – розповів офіцер.

Крім того, офіцер ЗСУ пояснив мотиви свого вчинку. Він зазначив, що у 2014 році дійсно воював під Іловайськом. У саме місто його батальйон так і не зайшов, однак штурмував населений пункт майже два тижні, в результаті чого також ніс втрати.

"Я вважаю, що захист держави – це священний обов'язок громадянина України. Під час війни місце чоловіка на війні. Я не готовий судити кожного українця, але в цей момент я перед собою бачив президента країни, що воює, який, за свідченнями Міноборони, отримував у 2014 році чотири пвістки", – пояснив Ковальов.

"І ось, в момент цього трагічного ритуалу я бачу перед собою президента країни, що воює, який не воював. І я всі ці 40 хвилин стояв, і в мені боролася людина і раб. Я дуже хотів йому поставити питання про ці повістки. Але друга моя половина, боягузлива, говорила, що якщо ти поставиш, твоє життя зміниться. Ця боротьба тривала 40 хвилин, але я зробив свій вибір. Він йшов повз мене і я зрозумів, що це знак", – додав офіцер, розповідаючи про передісторію свого конфлікту з президентом України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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