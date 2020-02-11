Зеленський про справу Шеремета: якщо не вистачить доказів, правоохоронці вибачаться

Президент України Володимир Зеленський заявив, що правоохоронці принесуть свої вибачення підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, якщо доказів буде замало.

Але одними вибаченнями вони можуть і не відбутися, сказав глава держави в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Президент України Володимир Зеленський і генпрокурор Руслан Рябошапка Офіс президента України

"Якщо це неправда у справі Шеремета, якщо суд вирішить, що обвинувачення не обгрунтовано до кінця і не вистачає доказів, то всі правоохоронці, які цим займалися, вони вибачаться, як мінімум", – сказав Зеленський.

Президент додав, що, якщо ситуація з підозрюваними серйозніша, ніж просто необгрунтоване обвинувачення або нестача доказів, то вибачень буде замало.

"Вони можуть вибачитися, якщо це була просто помилка, а якщо там були якісь спеціальні речі, то вибаченнями це справа не закрити", – уточнив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, слідчі Національної поліції за дорученням Генеральної прокуратури почали перевіряти версію про невинності фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Підозрюваними у справі проходять музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко, волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко та військова медсестра Яна Дугаров.

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Автомобіль, в якому він їхав, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

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