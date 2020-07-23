Президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі обстрілів українських військових на Донбасі вони завжди відповідають і дуже потужно.

Про це він сказав під час брифінгу з пані президентом Швейцарії Симонеттою Соммаругою в четвер, 23 липня, в Станиці Луганській.

"У нас в Україні ніхто нічого не чекає. Ви знаєте, що коли по нас стріляють – ми завжди відповідаємо і дуже потужно", – заявив президент.

Також він висловив упевненість, що після підписання рішення про припинення вогню на Донбасі усіма учасниками нормандської четвірки цей режим діятиме.

"Зараз наші представники, які постійно перебувають на переговорах Тристоронньої контактної групи, домовилися про дуже важливий крок для всієї нашої країни зі сталого припинення вогню. Ми зараз очікуємо підписання цього документа всіма сторонами Нормандської групи, і вірю в те, що всі сторони підпишуть. Це Україна, Франція, Німеччина та Російська Федерація. І з 27 липня, вірю в це, що може наступити той момент, коли буде стійке припинення вогню", – заявив президент.

Як писав OBOZREVATEL, у середу, 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) домовилися про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня.