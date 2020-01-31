Зеленський привів до влади люстрованих людей Азарова: названі прізвища

Президент України Володимир Зеленський призначив до влади деяких посадовців із уряду Миколи Азарова, котрі потрапляють під дію закону про люстрацію.

Окрім глави ОП Андрія Богдана, названі ще чотири прізвища колишніх соратників експрем’єра часів Януковича. Про це повідомляється в сюжеті "Схеми: корупція в деталях" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Розслідувачі зазначають, що зі списку членів урядової української делегації на чолі з Азаровим, яка літала до Росії напередодні зупинки Євроінтеграції у 2013 році, декілька урядовців отримали доволі високі посади за президентства Зеленського.

Люди з уряду Азарова отримали високі посади за Зеленського

Це зокрема Руслан Демченко, Сергій Камишев, Інна Ємельянова та Володимир Єльченко. Вони були учасниками перемовин із РФ упродовж 19-20 листопада 2013-го в Санкт-Петербурзі, після чого Кабмін ухвалив рішення, яке викликало спротив українців і вилилося у Революцію гідності.

Як підкреслюють журналісти, у складі делегації, крім Андрія Богдана, який на той тоді був радником прем’єр-міністра Азарова, а за Зеленського став керівником Офісу президента, був і на той момент заступник керівника секретаріату Кабміну Сергій Камишев. У грудні 2019-го президент Зеленський призначив його надзвичайним і повноважним послом у Китаї.

Члени делегації Схеми

Перша ж заступниця міністра юстиції за Януковича Інна Ємельянова у серпні 2019-го, за указом президента Зеленського, була призначена до комісії з правової реформи.

Що ж до Руслана Демченка, то він, як перший заступник міністра закордонних справ у 2013-му і радник Порошенка, представляв Україну на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську. У липні 2019-го Зеленський призначив його вже своїм радником.

Ще один член згаданої делегації – колишній посол у РФ Володимир Єльченко – за Порошенка став постійним представником України в ООН, а вже в грудні 2019-го був призначений Зеленським надзвичайним і повноважним послом України в США.

Додамо, що всі вони, крім Єльченка, підпадають під ознаки Закону України "Про очищення влади". Їхні імена також значаться у люстраційному списку Міністерства юстиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, юрист Андрій Богдан, який очолив Адміністрацію президента України, заявив, що цю посаду вивели з-під закону про люстрацію. Він також наголосив, що потрапив під цей закон "абсолютно несправедливо".

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