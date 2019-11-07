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8 листопада • оновлено в 00:30
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/ Розслідування

Зеленський підтримує: в РНБО анонсували гучний план протидії Росії

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Україні необхідно якомога швидше реалізувати програму п'яти кроків для протидії військовому та інформаційному наступу Росії.

Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони України Сергій Кривонос в інтерв'ю для видання "Апостроф". За його словами, програма затверджена указом президента №200 від 7 травня 2019 року.

Заступник секретаря РНБО додав, що Володимир Зеленський "цілком розуміє масштаби проблем і загроз і підтримує ідею створення територіальної оборони".

"[Програма] включає організацію руху опору, територіальної оборони, військово-патріотичного виховання молоді, інформаційну протидію РФ та довійськову підготовку населення", – пояснив Кривонос.

Президент підтримує ідею створення територіальної оборони

Президент підтримує ідею створення територіальної оборони

Колаж

Щодо останнього, то він зауважив, що мається на увазі більш широке поняття, ніж допризовна підготовка.

"В її межах школярі старших класів опановуватимуть спеціальності подвійного призначення – ставатимуть зв'язківцями, водіями, ремонтниками. Те, що може стати в нагоді і в мирний, і у воєнний час", – сказав заступник секретаря РНБО.

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Серед головних завдань він назвав військово-патріотичне виховання та довійськову підготовку молоді.

"Через 10-15 років ми отримаємо покоління, яке вже не знатиме, що таке РФ та російська мова", – висловив сподівання Кривонос.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня президент Володимир Зеленський ветував законопроєкт №1793, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за порушення під час закупівлі оборонної продукції.

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Особа
Сергій Кривонос
Місце
Україна
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Пиз*еть, не мешки волочь
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Предлагаю пункт 6-й: трубу газовую распилить! Это будет настоящее "противодействие России". А то хотите и противодействовать, и сиську газовую.
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Кристина Стефанова, Иди подмойся...
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1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Levitsky Valery, а за трубу шо скажете?
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2
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
наконец то дошло! пора воевать
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Архипов Михаил, чо ты как попугай заладил? Сам подмойся, paгyль вонючий
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Кристина Стефанова, Иди подмойся-Клава
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