Президент України Володимир Зеленський не має чіткого уявлення про те, як принести мир на Донбас.

Таку думку під час Facebook-ефіру на OBOZREVATEL висловив експрем'єр-міністр України Володимир Гройсман. "Сьогодні для себе я не бачу зрозумілої картини. Є наміри принести мир, але поки ці наміри не мають чіткого уявлення. Йдуть якісь розмови, є обмін людьми. Причому ми на своїй території забираємо своїх громадян. Це просто в голові не вкладається", – сказав він.

"Ключ для вирішення цієї проблеми лежить у Москві. Поки президент Росії не ухвалить для себе рішення, я думаю, що не буде якогось мирного сценарію", – зауважив він.

Зеленський не знає, як принести мир на Донбас – Гройсман

Разом із тим Гройсман заявив, що в питанні Донбасу немає жодного "плану В". "Я вважаю, що повинен бути план один – звільнити наші території від бойовиків-росіян. У нас там є регулярні російські війська, є найманці, яких збирають по всій Росії, заганяють туди, і вони там воюють".

На думку політика, змусити Росію відмовитися від своїх планів щодо України можна шляхом консолідації світової спільноти, посилення санкцій щодо країни-агресора і посилення обороноздатності України. Експрем'єр також запропонував розширити нормандський формат за рахунок міжнародних партнерів України, зокрема, США.

Як писав OBOZREVATEL, колишній політв'язень Станіслав Асєєв заявив: якщо нинішні спроби врегулювання ситуації на Донбасі з боку України не реалізуються, в Офісі президента України є якийсь "план В".