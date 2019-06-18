"Зеленський не здатний": ватажок "ДНР" раптово заговорив про мир

В "ДНР" поскаржилися, що ЗСУ нібито ведуть обстріл позицій терористів. При цьому у "республіці" заявили, що хочуть миру.

Таку заяву зробив ватажок "ДНР" Денис Пушилін, зазначивши, що влада України нібито "не бажає вирішувати конфлікт на Донбасі мирним шляхом". Про це повідомляє РИА Новости.

"Те, що до діалогу Україна не готова, ми відчуваємо на собі. Великокаліберні снаряди, які нам надсилають українські збройні формування, однозначно свідчать про те, що Зеленський не здатний хоч якось вплинути на радикалів", — повідомив він.

За словами ватажка "ДНР", вони вже чотири роки закликають Україну до виконання Мінських угод, але київська влада ігнорує всі мирні ініціативи.

"Поки ж ми бачимо, що, як і раніше, Київ не бажає розмовляти мовою миру і вважає за краще мову артилерії. Нам є що відповісти і цією мовою", — погрожував терорист.

Денис Пушилін inosmi.ru

Як повідомляв OBOZREVATE , глава самопроголошеної "республіки ДНР" Денис Пушилін оцінив можливість своєї зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, "ДНР" відкриті для спілкування із Києвом, але якщо діалог буде конструктивним

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