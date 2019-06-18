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"Зеленський не здатний": ватажок "ДНР" раптово заговорив про мир

6.1тЧитати матеріал російською

В "ДНР" поскаржилися, що ЗСУ нібито ведуть обстріл позицій терористів. При цьому у "республіці" заявили, що хочуть миру.

Таку заяву зробив ватажок "ДНР" Денис Пушилін, зазначивши, що влада України нібито "не бажає вирішувати конфлікт на Донбасі мирним шляхом". Про це повідомляє РИА Новости.

"Те, що до діалогу Україна не готова, ми відчуваємо на собі. Великокаліберні снаряди, які нам надсилають українські збройні формування, однозначно свідчать про те, що Зеленський не здатний хоч якось вплинути на радикалів", — повідомив він.

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За словами ватажка "ДНР", вони вже чотири роки закликають Україну до виконання Мінських угод, але київська влада ігнорує всі мирні ініціативи.

"Поки ж ми бачимо, що, як і раніше, Київ не бажає розмовляти мовою миру і вважає за краще мову артилерії. Нам є що відповісти і цією мовою", — погрожував терорист.

Денис Пушилін

Денис Пушилін

inosmi.ru

Як повідомляв OBOZREVATE , глава самопроголошеної "республіки ДНР" Денис Пушилін оцінив можливість своєї зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, "ДНР" відкриті для спілкування із Києвом, але якщо діалог буде конструктивним

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особи
Денис Пушилін Денис ВолодимировичВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
ДНРвійнаЗСУтерористи "ДНР"
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Питон Каа
Питон Каа
Эта гражданская война закончится только тогда, когда Украина станет не интересна США в контексте их противостояния с Россией. И если в сфере газового рынка Европы борьба подходит к концу, то борьба за влияние в регионе только-только начинается. Таким образом, Украине чтобы закончить войну нужно перестать идти в фарватере политики США, а создать действительно независимое и нейтральное государство ибо только нейтральный статус гарантирует ей существование. В противном случае, если Украина по прежнему желает оставаться полем битвы - ее просто растопчут.
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Мир Миру
Мир Миру
Досягнути миру дуже просто: щоб стати частиною унітарної України, треба вивчити українську мову, платити податки до бюджету України, поважати її історію, символіку і право цивілізаційного вибору. Пушилін готовий?
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Рублева Вера
Рублева Вера
Кому вы нужны????
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Червоносенко Венцеслав
Червоносенко Венцеслав
харя пушулина растет от паблика к паблику... скоро будет как поросенок ким чучхе... с кем разговаривать? кто такой пушулин? очередной "наполеон" или вице-король индии из дурдома? с такими договариваться нельзя, - их срок эксплуатации пару лет, а потом в утилизацию
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