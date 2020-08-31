Зеленський не може здаватися: Ніцой сказала про закінчення війни на Донбасі

Тетяна Гайжевська Відео 11:14, 31.08.2020 Оновлено: 11:25, 31.08.2020

Закінчення війни на Донбасі не повинно бути здачею національних інтересів.

Таку думку в програмі "Гостре питання" на телеканалі Obozrevatel TV висловила письменниця Лариса Ніцой. "Головне, щоб ми не здалися", – сказала вона, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про те, що до кінця поточного року можна завершити війну на Донбасі.

"Мир люблять усі, мир потрібен всім. Але Україну не можна здавати. Не можна йти тільки на їхні умови. Так, дійсно, десь треба дипломатичними шляхами це все вирішувати. Але Путін хотів повністю переінакшити Донбас, щоб через Донбас і через південь впливати на Україну. Україна впиралась. То він вирішив завоювати, зруйнувати і таки переінакшити. А ми тепер кажемо: "Ну, добре, нехай вже, який є". Ні, нічого не добре", – заявила письменниця.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що вірить у можливість закінчення війни на Донбасі до кінця 2020 року.

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