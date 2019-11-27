Зеленський наврочив: теща з "ЛНР" фiнансує сім'ю прокурора Харківщини

Сім'ю нового прокурора Харківської області Олександра Фільчакова фінансує теща. За твердженням джерел OBOZREVATEL, фактично вона проживає на окупованій території.

Детальніше – в нашій публікації.

Прокурор Олександр Фільчаков

У кожному жарті є частка правди

Прокурором Харківської області 30 вересня 2019 був призначений глава Харківської міської прокуратури №2 Олександр Фільчаков. Відповідне рішення ухвалив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Рішення, м'яко кажучи, дивне: справа в тому, що ім'я Фільчакова прогриміло ще в 2011 році – його звинувачували в корупції. Але про це й іншi скандальнi факти ми розповімо найближчим часом.

Зараз новопризначений прокурор на перших офіційних зустрічах позначив пріоритети відомства. Що й казати, звучить красиво:

забезпечення громадської безпеки та порядку в Харківській області;

протидія майновим злочинам;

боротьба з корупцією;

швидкість реагування і дотримання прав людини правоохоронними органами;

забезпечення безпеки дорожнього руху та ін.

А вже через місяць під час робочої поїздки до Харкова президент Володимир Зеленський пожартував, звертаючись до Фільчакова: "Я знаю, що на Харківщині кажуть, що призначений нормальний серйозний прокурор. Чи це не так?... Мені кажуть, що нормально працює. Щось вас усi хвалять. Підозріло".

Володимир Зеленський в Харкові president.gov.ua

Підозріло – не те слово. Про скандальнi зв'язки прокурора області ще буде, а сьогодні – про дорогі подарунки iз "ЛНР".

Мама "підкинула" грошенят і BMW

40-річний Олександр Фільчаков одружений. Його дружина – Юлія Фільчакова – раніше теж працювала в прокуратурі. Однак у день призначення чоловіка прокурором Харківської області на сайті НАЗК з'явилася її декларація за фактом звільнення.

Дружина прокурора – уродженка м. Антрацит Луганської області. Зараз це окупована територія.

Новини Авторитет влади підривають не Федина і Звіробій

У декларації подружжя прокурора навесні цього року з'явилася інформація про суттєві зміни в майновому становищі. Виявилося, що Юлія Фільчакова отримала в подарунок від мами 270 тисяч гривень.

Це не перший такий "жест" – раніше мама віддавала ще й автомобіль BMW X5 (нiбито в право користування).

Прокурорські "заначки"

На дружину прокурора зареєстрована квартира площею 144 кв. м. Будинок на 211 кв. метрів и земельнi дiлянки, якими користується сім'я, належать матері прокурора. Відзначимо, що як і дружина Юлія, Олександр теж їздить на автомобілі BMW X5, який належить вже... його батькові.

Писля звiльнення Юлія Фільчакова задекларувала подаровані 270 тисяч і вказала суму власних заощаджень – 370 тисяч.

Особисті заощадження Фільчакова – 680 тис. грн.

Однак є вагомі сумніви в достовірності поданих декларацій. Але про це пізніше.

Пішли у відмову

Журналістам OBOZREVATEL на умовах збереження анонімності розповіли, що насправді теща прокурора живе на окупованій території.

Це, звичайно ж, не злочин. Однак є нюанси в походженні коштів, які вона подарувала доньці. І, звичайно, може бути і тиск "третіх осіб" на прокурора, якщо родичі перебувають серед окупантів. Ну, якщо прокурор Фільчаков – реальний патріот України, а не "сепар", який зачаївся.

Олена Шуміліна активно користується забороненою в Україні через агресію Росії соцмережею "Однокласники" і своїм місцем проживання дійсно вказує місто на окупованій території (Антрацит). Хоча офіційно зареєстрована в Харкові.

Побіжний аналіз показав, що коло спілкування в Олени теж практично все з Антрациту.

Сторінка тещі прокурора. Олена Шуміліна щодня заходить в "Однокласники"

Теща прокурора Харківської області має 50% у ТОВ "Каталокс", зареєстрованому в 2017 році (основний вид діяльності – лісництво й інша діяльність у лісовому господарстві).

Журналісти OBOZREVATEL додзвонилися до тещі прокурора Фільчакова, однак вона, почувши звідки дзвонять, просто скинула виклик. Під час другого дзвінка Шумiлiна сказала, що не може зараз розмовляти і передзвонить пізніше. Однак дотепер так і не вийшла на зв'язок.

У декларації прокурорської сім'ї є ще один дарувальник грошей з окупованої території – це 72-річний Володимир Пузін (нібито дід дружини прокурора).

Літній чоловік – засновник у двох підприємствах, зареєстрованих на території Луганської області. Вид діяльності цих підприємств – видобуток кам'яного вугілля.

Одне з підприємств має заборгованість до місцевого і державного бюджету України в розмірі понад 300 тис. грн.

Борг підприємства

Пузін подарував дружині прокурора 140 тис гривень у 2018 році. І тут уже час напружитися СБУ. Звідки доходи для таких подарунків? Iз підприємств, що працюють під контролем терористів?

Однак і це ще не все. Детальніше – в наступній публікації OBOZREVATEL.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!