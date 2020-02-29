Зеленський надумав замінити міністра оборони: названий претендент

Новим міністром оборони України може стати генерал-майор у відставці Андрій Таран, навколо якого раніше розгорівся скандал.

Як стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел, президент України Володимир Зеленський має намір внести його кандидатуру на затвердження Верховної Ради, замінивши чинного міністра Андрія Загороднюка.

Андрій Таран elita.today

Таран відомий тим, що у 2015-му році його звільнили з посади Глави української сторони Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню на Донбасі у зв'язку з підозрою у державній зраді.

У липні 2015-го про це на своїй сторінці в Twitter повідомила прес-служба Ради нацбезпеки і оборони України. У повідомленні було сказано: "Генерал Таран звільнений з посади керівника української сторони СЦКК. Йому оголошено підозру за статтею 111 КК України (Державна зрада)".

Далі, з незрозумілих причин, повідомлення видалили і оголосили, що нібито аккаунт РНБО був зламаний. Після цього розслідування зам'яли.

У підсумку, генералу допомогли уникнути кримінальної відповідальності і дослужити в якості заступника командувача Сухопутних Військ.

При цьому офіцери Головного управління розвідки Міністерства оборони України, в якому тривалий час служив генерал Таран, охарактеризували його виключно негативно.

Ті з них, хто мав відношення до подій 2015-го року, заявили, що в результаті дій Тарана була зруйнована агентурна мережа української військової розвідки на окупованих територіях Донбасу і багато патріотів потрапили в руки російських спецслужб.

Як писав OBOZREVATEL раніше, міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що загибель турецьких військовослужбовців в сирійській провінції Ідліб демонструє, що Росія несе загрозу всьому світу.

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