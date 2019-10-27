У поїздці Зеленського на Донбас сплив скандальний нюанс через Росію: у чому суть

Учителі з міста Золоте на Донбасі, з якими зустрівся президент України Володимир Зеленський, мають паспорта Росії.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український волонтер Тім Златкін. Він розповів, що отримав паспортні дані жінок і домагатиметься скасування для них соціальних виплат.
"Шановні громадянки РФ, які під виглядом місцевих мешканок публічно заявляли президенту України про своє бажання відведення військ ЗСУ із Золотого-4 і Катеринівки!
Всього лише за 1200 рублів нам вдалося витягнути ваші паспортні дані з російського реєстру", – написав він.
Зеленський на зустрічі в Золотому
"Про сімох із вас у понеділок ми висилаємо інформацію до Пенсійного фонду України для вирішення питання про скасування соціальних виплат", – додав волонтер.
Також Златкін заявив, що чекає відповіді на запити в "Ощадбанк" і "ПриватБанк" про загальну суму "вкрадених бюджетних коштів шляхом шахрайства іноземок під виглядом українських громадян".
Нагадаємо, напередодні в мережі звернули увагу на фото Зеленського з учителями з Донбасу, назвавши останніх підставними. Користувачі знайшли схожість двох учасниць зустрічі з жінками, яких у 2014 році зазнімкували на проросійському мітингу в Луганську.
Соцмережі
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Зеленський вступив у перепалку з озброєними людьми у військовій формі в місті Золоте на Донбасі, де мало відбутися розведення військ.
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