У поїздці Зеленського на Донбас сплив скандальний нюанс через Росію: у чому суть

Учителі з міста Золоте на Донбасі, з якими зустрівся президент України Володимир Зеленський, мають паспорта Росії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український волонтер Тім Златкін. Він розповів, що отримав паспортні дані жінок і домагатиметься скасування для них соціальних виплат.

"Шановні громадянки РФ, які під виглядом місцевих мешканок публічно заявляли президенту України про своє бажання відведення військ ЗСУ із Золотого-4 і Катеринівки!

Всього лише за 1200 рублів нам вдалося витягнути ваші паспортні дані з російського реєстру", – написав він.

Зеленський на зустрічі в Золотому

"Про сімох із вас у понеділок ми висилаємо інформацію до Пенсійного фонду України для вирішення питання про скасування соціальних виплат", – додав волонтер.

Також Златкін заявив, що чекає відповіді на запити в "Ощадбанк" і "ПриватБанк" про загальну суму "вкрадених бюджетних коштів шляхом шахрайства іноземок під виглядом українських громадян".

Нагадаємо, напередодні в мережі звернули увагу на фото Зеленського з учителями з Донбасу, назвавши останніх підставними. Користувачі знайшли схожість двох учасниць зустрічі з жінками, яких у 2014 році зазнімкували на проросійському мітингу в Луганську.

Соцмережі

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Зеленський вступив у перепалку з озброєними людьми у військовій формі в місті Золоте на Донбасі, де мало відбутися розведення військ.

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