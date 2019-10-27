Головна Новини
27 жовтня • оновлено в 18:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

У поїздці Зеленського на Донбас сплив скандальний нюанс через Росію: у чому суть

11.7т Читати матеріал російською

Учителі з міста Золоте на Донбасі, з якими зустрівся президент України Володимир Зеленський, мають паспорта Росії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український волонтер Тім Златкін. Він розповів, що отримав паспортні дані жінок і домагатиметься скасування для них соціальних виплат.

"Шановні громадянки РФ, які під виглядом місцевих мешканок публічно заявляли президенту України про своє бажання відведення військ ЗСУ із Золотого-4 і Катеринівки!

Новини
Війна за незалежність України: терористи влаштували підлу провокацію на ділянці розведення

Всього лише за 1200 рублів нам вдалося витягнути ваші паспортні дані з російського реєстру", – написав він.

Зеленський на зустрічі в Золотому

Зеленський на зустрічі в Золотому

"Про сімох із вас у понеділок ми висилаємо інформацію до Пенсійного фонду України для вирішення питання про скасування соціальних виплат", – додав волонтер.

Також Златкін заявив, що чекає відповіді на запити в "Ощадбанк" і "ПриватБанк" про загальну суму "вкрадених бюджетних коштів шляхом шахрайства іноземок під виглядом українських громадян".

Нагадаємо, напередодні в мережі звернули увагу на фото Зеленського з учителями з Донбасу, назвавши останніх підставними. Користувачі знайшли схожість двох учасниць зустрічі з жінками, яких у 2014 році зазнімкували на проросійському мітингу в Луганську.

У поїздці Зеленського на Донбас сплив скандальний нюанс через Росію: у чому суть

Соцмережі

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Зеленський вступив у перепалку з озброєними людьми у військовій формі в місті Золоте на Донбасі, де мало відбутися розведення військ.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР російські паспорти
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
9
16
Смішно
29
Цікаво
31
Сумно
22
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Serov Oleg
Serov Oleg
щирый стукач...гены не обманешь...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванов Ваня
Иванов Ваня
Пианист в качестве пианино
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Hecke Josef
Hecke Josef
ЗЕ лоз?!,нет он - "лошара"!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel