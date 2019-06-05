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/Розслідування

"Час диктувати умови": Жданов озвучив спосіб викрутити руки Росії

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Для вирішення питання війни на Донбасі президенту України Володимиру Зеленському слід змінити мінський формат.

"Якщо Зеленський зберігає існуючий формат, це буде болото, утопія", - сказав OBOZREVATEL військовий експерт Олег Жданов.

Коментуючи заяви Зеленського, зроблені за підсумками зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, він зауважив: "Мене дуже насторожили дві речі. Перша – те, що він не захоче розкривати сьогоднішню зустріч в Мінську. Друга – питання виконання Мінських домовленостей".

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Експерт пояснив: Україна може виконувати Мінські домовленості "в тому контексті, в якому вони існують, або на наших умовах, виключивши всі пункти, які нам не подобаються".

Володимир Зеленський в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил

Володимир Зеленський в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил

Прес-служба президента України

Відповідаючи на запитання, чому Зеленський акцентує на Мінських домовленостях, які показали свою неефективність, Жданов констатував: "На жаль, Петро Порошенко зробив священну мантру з Мінських домовленостей при тому, що вони не є навіть юридичним документом – вони не ратифіковані Верховною Радою. Зеленський змушений розмовляти на тому майданчику, який створений і який визнаний у всьому світі".

Разом з тим експерт вказав і на низку обнадійливий моментів, зокрема, він нагадав про те, що президент "зробив упор на прямих переговорах з Росією", а також зауважив, що сьогодні переговорна позиція України "дуже сильна". "У грудні закінчуються газові контракти, підписані Юлією Тимошенко, і РФ і ЄС в особі Німеччини потрібен буде російський газ по нашій трубі", - пояснив він.

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Жданов переконаний: Україна в Мінську може "диктувати умови Росії" і "починати викручувати руки Російській Федерації".

При цьому дуже важливо внести корективи в існуючий формат переговорів - "поставити РФ в позицію країни-відповідача і виключити з переговорного процесу самозванців – так званих представників так званих республік".

Як писав OBOZREVATEL, на прес-конференції за підсумками зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 4 червня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність вести переговори з Росією щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфліктмінські домовленостіМирні переговори в Мінську
Особи
Олег ЖдановВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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