Зеленський їздив в Оман до Суркова? З’явилися неоднозначні дані про візит президента

В Омані Зеленський міг зустрічатися з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. А збитий під Тегераном літак у такому разі цілком можна розцінювати як спосіб залякування українського президента з боку Росії. Про це на своїй сторінці у "Фейсбук" написав співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін.

Таких висновків експерт дійшов, проаналізувавши ряд питань, на які досі не було дано офіційних відповідей.

"Не люблю теорії змови, можливо, щось пропустив, але у мене залишилися важливі запитання без відповідей. Перше. З ким насправді Зеленський зустрічався в Омані? І про що говорили? Ну не вірю в спонтанну зміну місця відпочинку. Зустріч із переляканим міністром закордонних справ Оману (країни з мізерним товарообігом з Україною) теж має низку запитань. Домовленості абстрактні і безглузді, вибачте", - зазначив Амелін.

На його думку, суспільство також має право отримати відповідь на запитання, хто саме так оперативно організував зустріч Зеленського з міністром закордонних справ Оману - особливо, враховуючи, що в Україні нема посольства цієї держави, а всі комунікації з нею вибудовуються через посольство у Москві.

"Чому Зеленського в Омані супроводжував Єрмак, якщо це був "відпочинок із сім'єю"? Нагадаю, Єрмак перебуває в прямому контакті з Сурковим і відповідає за комунікації з РФ щодо Донбасу. Чому було обрано готель максимально близько до посольства РФ в Омані? Хто зробив фото Зеленського в Омані, і навіщо його злили? Нагадаю, вперше з'явилося воно на такому специфічному ресурсі, як Страна.ЮА. Дуже схоже на злив спецслужб для чинення тиску на Зеленського (самі подумайте, якої країни)", - перераховує Амелін.

На його думку, важливі також відповіді на питання, чому літак Віктора Медведчука літав з Москви до Оману, хто був на його борту і про що Зеленський вів переговори з цими людьми. Крім того, Амелін припускає, що саме український літак був збитий зовсім не випадково.

"Чому було збито саме український літак? По-перше, зліт було дозволено диспетчерами, що дивно. По-друге, це був не єдиний борт у повітрі. По-третє, спецслужби Ірану давно і щільно працюють зі спецслужбами РФ (крім поставок зброї). По-четверте, у випадковість таких "жертв" хтось вірить?", - зазначає експерт.

На його думку, всі ці запитання вкупі з інформацією, яка стала відома, вказують на те, що в Омані Зеленський зустрічався із Сурковим.

"Все вказує на те, що зустріч була із Сурковим. Могли обговорювати "особливий статус" Донбасу, проведення місцевих виборів та інтеграцію "нового" Донбасу на умовах Москви вже цього літа. Фото Зеленського могли злити російські спецслужби для посилення тиску, щоб був поступливішим. Збитий літак міг бути способом залякування (як рекетири в 90-ті прострілювали ногу жертві...). Не можу стверджувати, що Зеленський погодився на щось. Але те, що Москва жорстко нав'язує свій порядок, це очевидно", - резюмував Амелін.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 5 січня Володимир Зеленський полетів з родиною до Оману. Коли про цю поїздку стало відомо, в Офісі президента України заявили, що президент полетів не відпочивати, а проводити офіційні зустрічі на високому рівні. При цьому, як підкреслили в ОПУ, глава держави полетів "рейсовим літаком", а витрати на перельот оплатив з власної кишені. Згодом з’явилася інформація, що Зеленський міг скористатися літаком, що належить Віктору Медведчуку. При цьому, цей борт літав не тільки до Оману, але й до Москви.

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