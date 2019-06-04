ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Творець окупації Криму та Донбасу": Ярош звинуватив Зеленського

493Читати матеріал російською

Студія "95 квартал" і Володимир Зеленський як один із її керівників несуть частину відповідальності за окупацію Криму і частини Донбасу Російською Федерацією.

Адже вони роками висміювали і принижували українців у своїх виступах. Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.

"Вважаю, що "95 квартал" – один із творців окупації Криму і Донбасу, яка відбулася в 2014 році. Адже саме вони своїми передачами, постійним приниженням України, яке до 2014 року відбувалося, і формували через "Інтер", "1+1", інші ЗМІ свідомість тієї вати, яка кричала: "Путіне, прийди!". Завдяки своїй популярності, саме вони це робили. Тому що українець – мало звучати гордо. А вони кого продукували? Хохла-малороса", – зазначив Ярош.

"Творець окупації Криму та Донбасу": Ярош звинуватив Зеленського
Новини
"За декілька тижнів": Ярош озвучив сценарій розгрому "Л/ДНР"

Він переконаний: зневажливе зображення українців у сценках гумористичного колективу зіграло на руку російській пропаганді, яка впроваджувала у свідомість громадян України, що живуть у Криму та на Донбасі, комплекс неповноцінності і впевненість, що в Росії жити краще.

"Саме це ментально підготувало ґрунт для того, що відбувається зараз. І Володимир Зеленський, як керівник "95 кварталу", безпосередньо відповідальний за цю поразку. Тому що анексія Криму та окупація частини Донбасу – ця поразка безумовна. І це він, саме він завів російські війська, саме він – один із тих, хто підготував окупацію. Це факт. Нехай навіть робив він це несвідомо", – наголосив Ярош.

Водночас на думку Яроша, на посту президента Зеленський цілком може домогтися видатних результатів.

"Тепер, звичайно, президент Зеленський може виправитися і стати історичною постаттю, справжнім будівничим Української Національної Держави. І якщо він поставить перед собою таке завдання, йому буде на кого опертися", – заявив Ярош.

Новини
"Зупинимо російський реванш": Ярош сказав, із ким піде на вибори в Раду

Нагадаємо, раніше Дмитро Ярош попередив новообраного президента Володимира Зеленського про те, що зрада національних інтересів може коштувати йому не тільки посади, а й життя – після 5 років війни українці більше не допустять реваншу і здачі країни Росії.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктанексія КримуВійна на Донбасіросійська пропаганда
Особи
Дмитро ЯрошВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
війнапропагандашоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки