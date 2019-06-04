"Творець окупації Криму та Донбасу": Ярош звинуватив Зеленського

Студія "95 квартал" і Володимир Зеленський як один із її керівників несуть частину відповідальності за окупацію Криму і частини Донбасу Російською Федерацією.

Адже вони роками висміювали і принижували українців у своїх виступах. Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.

"Вважаю, що "95 квартал" – один із творців окупації Криму і Донбасу, яка відбулася в 2014 році. Адже саме вони своїми передачами, постійним приниженням України, яке до 2014 року відбувалося, і формували через "Інтер", "1+1", інші ЗМІ свідомість тієї вати, яка кричала: "Путіне, прийди!". Завдяки своїй популярності, саме вони це робили. Тому що українець – мало звучати гордо. А вони кого продукували? Хохла-малороса", – зазначив Ярош.

Він переконаний: зневажливе зображення українців у сценках гумористичного колективу зіграло на руку російській пропаганді, яка впроваджувала у свідомість громадян України, що живуть у Криму та на Донбасі, комплекс неповноцінності і впевненість, що в Росії жити краще.

"Саме це ментально підготувало ґрунт для того, що відбувається зараз. І Володимир Зеленський, як керівник "95 кварталу", безпосередньо відповідальний за цю поразку. Тому що анексія Криму та окупація частини Донбасу – ця поразка безумовна. І це він, саме він завів російські війська, саме він – один із тих, хто підготував окупацію. Це факт. Нехай навіть робив він це несвідомо", – наголосив Ярош.

Водночас на думку Яроша, на посту президента Зеленський цілком може домогтися видатних результатів.

"Тепер, звичайно, президент Зеленський може виправитися і стати історичною постаттю, справжнім будівничим Української Національної Держави. І якщо він поставить перед собою таке завдання, йому буде на кого опертися", – заявив Ярош.

Нагадаємо, раніше Дмитро Ярош попередив новообраного президента Володимира Зеленського про те, що зрада національних інтересів може коштувати йому не тільки посади, а й життя – після 5 років війни українці більше не допустять реваншу і здачі країни Росії.

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