"Здохнеш, як чоловік": вдова "Сармата" заявила про погрози

Вдова убитого в Бердянську ветерана АТО, активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат" Тетяна заявила про погрози на свою адресу.

Відповідне відеозвернення жінки опублікував в Facebook друг загиблого Андрій Маджаров.

За словами Олешко, 19 серпня в районі Центрального ринку Бердянська вона зустріла адвоката народного депутата Олександра Пономарьова (у якого з Олешком був конфлікт - ред.) Євгена Озюменко і між ними виникла словесна перепалка.

"О 11:45 в районі Центрального ринку я зустріла Євгена Озюменка і запитала:" Чому відводиш очі?". Він відповів: "Здохнеш, як і твій чоловік". Я сказала йому, що він убивця. Це сталося серед білого дня при свідках, камери спостереження це теж могли зафіксувати", - розповіла вдова "Сармата".

Вона додала, що вже повідомила про це правоохоронцям, які прийняли у неї відповідну заяву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олешка застрелили 31 липня. У той же день біля Мелітополя були затримані підозрювані в скоєнні даного злочину. У слідства є підстави вважати, що вбивство активіста є замовним.

Віталій Олешко боровся з нібито корупційними схемами нардепа від "Волі народу" Олександра Пономарьова. Про його конфлікті з нардепом знали багато, так як "Сармат" часто висловлювався про це публічно.