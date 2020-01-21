"Здають заліки": Путін перекинув на Донбас курсантів із Санкт-Петербурга

Воювати проти України на Донбас прибули курсанти-артилеристи з Санкт-Петербурга.

Про це повідомив колишній військовослужбовець і менеджер благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук в інтерв'ю УП.

За його словами, росіяни посилили незаконні збройні формування терористів "ЛНР".

"Курсанти приїжджали і в 2016 році, тоді вони стріляли по Авдіївці. Якщо пам'ять не зраджує, вони за одну ніч випустили по Авдіївці 500 чи 600 снарядів. А в 2017 році така сама ситуація була на Маріупольському напрямку. Наша розвідка доповідала, що приїхали курсанти з Росії, і вони будуть складати залік", – розповів Римарук.

"Зараз їх ідентифікували, зафіксували, є перехоплення, розвідка доповідає про те, що вони працюють у Луганській області", – додав він.

Путін перекинув на Донбас курсантів із Пітера

Як писав OBOZREVATEL, на Донбасі готують нове розведення військ, Україна і РФ обговорили 9 ділянок, однак поки що домовилися лише щодо однієї.

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