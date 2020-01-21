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22 січня • оновлено в 01:16
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"Здають заліки": Путін перекинув на Донбас курсантів із Санкт-Петербурга

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Воювати проти України на Донбас прибули курсанти-артилеристи з Санкт-Петербурга.

Про це повідомив колишній військовослужбовець і менеджер благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук в інтерв'ю УП.

За його словами, росіяни посилили незаконні збройні формування терористів "ЛНР".

"Курсанти приїжджали і в 2016 році, тоді вони стріляли по Авдіївці. Якщо пам'ять не зраджує, вони за одну ніч випустили по Авдіївці 500 чи 600 снарядів. А в 2017 році така сама ситуація була на Маріупольському напрямку. Наша розвідка доповідала, що приїхали курсанти з Росії, і вони будуть складати залік", – розповів Римарук.

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"Зараз їх ідентифікували, зафіксували, є перехоплення, розвідка доповідає про те, що вони працюють у Луганській області", – додав він.

Путін перекинув на Донбас курсантів із Пітера

Путін перекинув на Донбас курсантів із Пітера

Як писав OBOZREVATEL, на Донбасі готують нове розведення військ, Україна і РФ обговорили 9 ділянок, однак поки що домовилися лише щодо однієї.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Андрій Римарук
Місце
Україна
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Livesey David
Livesey David
Автору статьи неплохо было бы мозгами усилиться.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Путин рассовал по рюкзакам курсантов- аНтиллеристов плитки шоколада ""Россия щедрая душа" ,с сожалением посмотрел на мирно посапывающих ,румянощечных пацанов,и громко скомандовал .подьем цукины дети!! Выходи строиться,щас ""кортеж""подьедет,отвезу вас на вокзал,вы же наши, Питерские,подкину по братЦЦки.
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Junio Van
Junio Van
очередная бредовая укролажа )) кaклы жрите ))
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