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/ Розслідування

Здають позиції ЗСУ: стало відомо про підлість українців на Донбасі

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Поблизу селища Катеринівка в Луганській області місцеві жителі здають терористам позиції бійців ЗСУ.

Як передає ТСН, жителі передають окупантам відповідні сигнали, після чого по українським військовим слідують прицільні удари.

Позиції ЗСУ знаходяться якраз за селищем, але незважаючи на це терористи також обстрілюють будинки місцевих жителів.

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Коли йде обстріл, то місцеві включають ліхтарі, що позначають позиції, і тоді обстріл йде чисто по наших позиціях", - розповів боєць з позивним "Нурім".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Луганській області до п'яти років позбавлення волі засудили жінку, яка передавала терористам "ЛНР" дані про ЗСУ.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Правильно делают. Я бы тоже передавала. Или вообще партизанить пошла. Долой карателей BCУ, свободу Донбассу!
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Перепил Недо
Перепил Недо
Mihailova Kristina, ты скоро в тюрьме перестукиваться будешь.
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коршун федот
коршун федот
Якы ж це українці? Це заїжджа мокшва.СрусскагАвАрящєє насєлєніє.
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Вишневский Дмитрий
Вишневский Дмитрий
Эти местные - истинные герои украины
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