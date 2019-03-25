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Здавав дані про АТО: в Росію втік екс-працівник СБУ

24.8тЧитати матеріал російською

До Росії втік колишній працівник СБУ Василь Прозоров. Він зізнався, що після Майдану працював на країну-агресора.

Колаборант навіть влаштував у Москві спеціальну прес-конференцію, яку присвятив Дню Служби безпеки України. На ній він розповів про свою підривну діяльність, повідомляє "360tv" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Василь Прозоров

Василь Прозоров

Скріншот відео

Прозоров працював у центральному апараті СБУ і з 2014 року постачав Росії секретні дані про хід АТО. Під час прес-конференції, організованої кремлівськими пропагандистами, він озвучив низку цинічних фейків про захисників України.

Наприклад, Прозоров заявив, що Київ спочатку нібито передбачав велику кількість жертв серед населення Донбасу, яких хотіли оголосити посіпаками терористів.

Також екс-СБУвець збрехав про те, що в зоні бойових дій на Донбасі нібито є українські таємні в'язниці, одна з яких розташована на маріупольському аеродромі. "Кров всоталася в бетон, стіни подряпані нігтями затриманих", — озвучив дику лякалку Прозоров. Він запевнив, що в їхніх стінах відбувається безліч вбивств, які нібито лежать на совісті полку "Азов".

Окрім цього перебіжчик видав "сенсацію" про те, що СБУ проводить операцію "павуки в банці", яка спрямована на дискредитацію органів терористичних "ЛНР" і "ДНР". За його словами, всі ліквідовані ватажки бойовиків нібито результат роботи СБУ.

Новина оновлюється.

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Місце
Україна
Тег
СБУ
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Борсук Олег
Борсук Олег
Первая ласточка.😁
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Вареник Владимир
Вареник Владимир
Предатель, он и есть предатель. Закончит свою жалкую жизнь нана свалке. Если конечно он не ФСБешник российский, засланный.
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Мартинюк Олександр
Мартинюк Олександр
Кацап-есть кацап, из нации врунов и предателей.
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