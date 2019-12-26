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26 грудня • оновлено в 15:35
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Здав воїнів ЗСУ для розстрілу: суд відпустив відомого спільника терористів "ДНР" для обміну

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Спільника російських терористів Миколи Бутрименка випустили з-під варти в рамках підготовки до процесу обміну полоненими між Україною і Росією.

29 липня 2014 року саме він повідомив окупантам про позиції українських військовослужбовців, яких потім розстріляли. Про скандальне рішення написала на своїй сторінці у Facebook журналістка і громадська активістка Ольга Решетилова.

"Миколу Бутрименка звільнили з-під варти. Того самого Бутрименка, який звинувачений в організації розстрілу двох груп 3-го полку 29 липня 2014 року. "Зради" немає, тобто "зрада" відносна. Бутрименка готують на обмін", – зазначила вона.

Решетилова нагадала, що зараз в різних судах по всій Україні тривають термінові судові засідання, змінюються заходи, поспіхом виносяться вироки, з колоній вивозять вже засуджених у зв'язку з конфліктом громадян України і Росії.

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"Для мене, як людини, яка вже не перший рік займається проблемою безкарності і встановлення істини у зв'язку з війною, це дуже непроста дилема. Вони вбивали і катували, вчиняли теракти, захоплювали будівлі, організовували протидію українській армії. Деякі з них є живим свідченням російської агресії", – зазначила журналістка.

Микола Бутрименко

Микола Бутрименко

"Новини Мелітополя"

З іншого боку, додала вона, є невинуваті люди, яких роками тримають у підвалах і які не мають ніякого зв'язку з рідними. При цьому хтось із них поплатився за свою патріотичну позицію, а хтось просто став жертвою обставин.

"Але всі вони сподіваються, що держава Україна їх витягне з полону. І якщо моя держава ухвалює рішення витягувати своїх людей, хоча і такою високою ціною, я вітаю це рішення держави. Воно різнопланове, але іншого ні у мене, ні у вас немає" , – зробила висновок журналістка.

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Разом з тим, вона закликала правоохоронців не забувати про те, що звільнені терористи та їхні поплічники намагатимуться мститися свідкам у їхніх справах і журналістам, які висвітлювали резонансні процеси. У зв'язку з цим Решетилова вимагає від поліції гарантій безпеки всім громадянам, які можуть опинитися в зоні ризику.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Обмін полоненими
Особа
Ольга Решетилова
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Шопа Суши
Шопа Суши
300 тыщ бурятов воевало на Донбассе, и ни одного бурята с конем на обмен!! Украина точно воюет с Россией???
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Понятное дело: В Украине сидят вурдалаки и убийцы, а у се паров- невинные воины *света*.! Только невинные *воины света* потом уже в Украине продолжают свою кровавую деятельность среди мирных жителей Украины! Но я не слышал ни одного аналогичного случая у сепа ров! К чему бы это?
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Южный Гарик
Южный Гарик
А эта манда не хочет озаботиться безнаказанностью тех, кто убил Бузину, людей сжег в Одессе?
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