Здав воїнів ЗСУ для розстрілу: суд відпустив відомого спільника терористів "ДНР" для обміну

Спільника російських терористів Миколи Бутрименка випустили з-під варти в рамках підготовки до процесу обміну полоненими між Україною і Росією.

29 липня 2014 року саме він повідомив окупантам про позиції українських військовослужбовців, яких потім розстріляли. Про скандальне рішення написала на своїй сторінці у Facebook журналістка і громадська активістка Ольга Решетилова.

"Миколу Бутрименка звільнили з-під варти. Того самого Бутрименка, який звинувачений в організації розстрілу двох груп 3-го полку 29 липня 2014 року. "Зради" немає, тобто "зрада" відносна. Бутрименка готують на обмін", – зазначила вона.

Решетилова нагадала, що зараз в різних судах по всій Україні тривають термінові судові засідання, змінюються заходи, поспіхом виносяться вироки, з колоній вивозять вже засуджених у зв'язку з конфліктом громадян України і Росії.

"Для мене, як людини, яка вже не перший рік займається проблемою безкарності і встановлення істини у зв'язку з війною, це дуже непроста дилема. Вони вбивали і катували, вчиняли теракти, захоплювали будівлі, організовували протидію українській армії. Деякі з них є живим свідченням російської агресії", – зазначила журналістка.

Микола Бутрименко "Новини Мелітополя"

З іншого боку, додала вона, є невинуваті люди, яких роками тримають у підвалах і які не мають ніякого зв'язку з рідними. При цьому хтось із них поплатився за свою патріотичну позицію, а хтось просто став жертвою обставин.

"Але всі вони сподіваються, що держава Україна їх витягне з полону. І якщо моя держава ухвалює рішення витягувати своїх людей, хоча і такою високою ціною, я вітаю це рішення держави. Воно різнопланове, але іншого ні у мене, ні у вас немає" , – зробила висновок журналістка.

Разом з тим, вона закликала правоохоронців не забувати про те, що звільнені терористи та їхні поплічники намагатимуться мститися свідкам у їхніх справах і журналістам, які висвітлювали резонансні процеси. У зв'язку з цим Решетилова вимагає від поліції гарантій безпеки всім громадянам, які можуть опинитися в зоні ризику.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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