Здав воїнів ЗСУ для розстрілу: суд відпустив відомого спільника терористів "ДНР" для обміну

Спільника російських терористів Миколи Бутрименка випустили з-під варти в рамках підготовки до процесу обміну полоненими між Україною і Росією.
29 липня 2014 року саме він повідомив окупантам про позиції українських військовослужбовців, яких потім розстріляли. Про скандальне рішення написала на своїй сторінці у Facebook журналістка і громадська активістка Ольга Решетилова.
"Миколу Бутрименка звільнили з-під варти. Того самого Бутрименка, який звинувачений в організації розстрілу двох груп 3-го полку 29 липня 2014 року. "Зради" немає, тобто "зрада" відносна. Бутрименка готують на обмін", – зазначила вона.
Решетилова нагадала, що зараз в різних судах по всій Україні тривають термінові судові засідання, змінюються заходи, поспіхом виносяться вироки, з колоній вивозять вже засуджених у зв'язку з конфліктом громадян України і Росії.
"Для мене, як людини, яка вже не перший рік займається проблемою безкарності і встановлення істини у зв'язку з війною, це дуже непроста дилема. Вони вбивали і катували, вчиняли теракти, захоплювали будівлі, організовували протидію українській армії. Деякі з них є живим свідченням російської агресії", – зазначила журналістка.
Микола Бутрименко
"Новини Мелітополя"
З іншого боку, додала вона, є невинуваті люди, яких роками тримають у підвалах і які не мають ніякого зв'язку з рідними. При цьому хтось із них поплатився за свою патріотичну позицію, а хтось просто став жертвою обставин.
"Але всі вони сподіваються, що держава Україна їх витягне з полону. І якщо моя держава ухвалює рішення витягувати своїх людей, хоча і такою високою ціною, я вітаю це рішення держави. Воно різнопланове, але іншого ні у мене, ні у вас немає" , – зробила висновок журналістка.
Разом з тим, вона закликала правоохоронців не забувати про те, що звільнені терористи та їхні поплічники намагатимуться мститися свідкам у їхніх справах і журналістам, які висвітлювали резонансні процеси. У зв'язку з цим Решетилова вимагає від поліції гарантій безпеки всім громадянам, які можуть опинитися в зоні ризику.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тристороння контактна група у Мінську домовилася про умови обміну полоненими до кінця 2019 року.
У суспільстві поширилася інформація про те, що українська сторона нібито планує передати терористам "Л/ДНР" у процесі обміну полоненими колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів на Інститутській 20 лютого 2014 року.
Зокрема йшлося про Олега Янішевського, Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Сергія Тамтуру і Олександра Маринченка. Перед цим останнього навіть відпустили із СІЗО під домашній арешт.
Після цього громадська організація "Сім'я героїв Небесної сотні" звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом не допустити видачі в рамках обміну полоненими ексберкутівців, підозрюваних у вбивстві 48 осіб на Майдані у 2014 році.
На скандал відреагував адвокат Валентин Рибін і заявив, що Україна викреслила зі списку на обмін трьох ексбійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.
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