Здав Росію з потрохами: СБУ вивезла з "ДНР" "ексміністра"

Контррозвідка Служби безпеки України в ході спецоперації вивезла на територію, підконтрольну Києву, одного з колишніх "міністрів вугільної промисловості" терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє пресслужба СБУ. "Чиновник" регулярно відвідував засідання "уряду ДНР" і брав активну участь у формуванні внутрішньої політики "ДНР". (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини)

"Він, зокрема здійснював регулювання діяльності підприємств вуглевидобувної промисловості і розподіл енергетичних ресурсів на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Після усунення з посади зловмисник почав у "ДНР" власний бізнес, намагався дистанціюватися від роботи в "уряді" псевдореспубліки і розмірковував про повернення на підконтрольну українській владі територію", – зазначили у спецслужбі.

Після виведення з "ДНР" він офіційно оформив відповідну заяву в СБУ, де повідомив про участь у функціонуванні незаконно сформованих на окупованих територіях "органів влади".

"Чоловік надав докладні свідчення про конкретні факти безпосередньої причетності РФ до процесу окупації окремих районів Донеччини. "Ексміністр" також заявив про причетність держслужбовців РФ, що перебувають на окупованих територіях Донецької області як "радники", до організації злочинних схем із розкрадання бюджетних коштів РФ, виділених для функціонування об'єктів вугільно-промислового комплексу псевдореспубліки", – зазначили в СБУ.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у понеділок, 27 січня, в зоні Операції Об'єднаних сил українські розвідники взяли в полон пораненого терориста "ДНР". Його кинули інші члени диверсійної групи після вибуху на міні, яку встановили самі ж окупанти.

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