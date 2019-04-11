Здав Кремлю українських патріотів: у Харкові затримали копа, що шпигував для Росії

9 квітня Служба безпеки України затримала співробітника ГУ Нацполіції в Харківській області за підозрою в шпигунстві для Генштабу Збройних сил Росії.

Він, використовуючи службове становище, збирав і передавав російському куратору секретну інформацію, яка циркулює в Міністерстві внутрішніх справ і Національній поліції, передає прес-служба СБУ.

За даними української спецслужби, поліцейського завербували, коли він перебував у російському Бєлгороді. Кадровий російський офіцер скористався тим, що український правоохоронець лояльно ставиться до політики влади РФ.

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Скрін відео

Скрін відео

"Також з'ясовано, що цей російський військовий розвідник перебував на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областей у складі оперативних груп ГУ ГШ ЗС РФ й активно формував агентурні мережі з громадян України для виконання ними різного роду розвідувально-підривних завдань проти нашої держави", – зазначив на брифінгу представник Департаменту контррозвідки СБУ Володимир Настюк.

Встановлено, що затриманий зустрічався зі своїм куратором на території Білгородської області та передавав йому секретну інформацію. Свої поїздки українець обґрунтовував колегам тим, що нібито їздить у гості до родичів.

Настюк уточнив, що інформація стосувалася військових підрозділів і силових структур, які дислоковані в Харківській області та задіяні в операції Об'єднаних сил на Донбасі. Також поліцейський надавав відомості про укомплектування частин служби охорони порядку і мобілізаційні плани спецформувань поліції.

"Йдеться про інформацію з грифом "Секретно" і "Для службового користування", – наголосив прес-секретар СБУ.

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Під час обшуку житла шпигуна були виявлені магнітні носії інформації з грифом обмеженого доступу. На комп'ютері поліцейського знайшли файли, які свідчать про збір відомостей про патріотичних жителів Харківської області.

Одну з таких "добірок" шпигун назвав "Нацисти та їхні посібники в м. Харків". У ній були перераховані особисті відомості про близько 500 жителів, їхні адреси та сторінки в соцмережах.

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"Тут є повні установчі дані, ідентифікатори зв'язку, адреси проживання, сторінки в соцмережах щодо понад п'ятисот українських громадян. Це й активісти громадських політичних об'єднань, волонтерських рухів, добровольці Національної гвардії, учасники АТО й інші", – додав представник СБУ.

"Про ідейну основу протиправної діяльності поліцейського свідчить також значна кількість виявлених матеріалів антиукраїнського змісту, пропаганди "Новоросії", "Харківської Народної республіки" й ідей "русского міра", – йдеться в повідомленні прес-служби.

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Затриманому оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК ("Державна зрада").

Як писав OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України затримала колишнього бійця "Грузинського національного легіону" Вано Надірадзе, який був оголошений у розшук органами Національної поліції України та незаконно потрапив у країну з території Молдови.

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