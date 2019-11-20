Збули "товару" на 2 мільйони: під Києвом накрили банду наркоторговців

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією ліквідували у Житомирській і Київській області торговців синтетичними наркотиками.

Зокрема, за два місяці зловмисники встигли продати заборонених речовин на 2 млн гривень. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що наркобізнес організував житель Васильківського району Київщини. На допомогу він взяв собі ще чотирьох спільників-кур'єрів серед місцевих мешканців столичного та сусіднього Житомирського регіону. Чоловіки раніше вже відбували покарання за аналогічні злочини.

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"Від постачальників із південного регіону ділки отримували метадон. Збували наркотики оптовими партіями та в роздріб через так звану систему закладок. Гроші від замовників отримували на спеціально відкриті банківські рахунки, після чого повідомляли місце схованки з "товаром". Наркотрафік працював інтенсивно: тільки за останні 2 місяці ділки збули "синтетики" на 2 мільйони гривень", – йдеться у зверненні.

Затримати учасників міжрегіонального угруповання вдалося за місцем їхнього проживання. Силовики провели 11 обшуків приміщень, які зловмисники використовували для здійснення незаконної діяльності.

За останні 2 місяці ділки збули "синтетики" на 2 млн грн ssu.gov.ua

"Окрім синтетичних наркотиків було вилучено й марихуану, а також велику суму готівки, банківські картки і навіть чорнові записи, в яких були відомості про рух наркотиків, дилерів, клієнтів і боржників", – додали у відомстві.

За вказаним фактом уже відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Як зазначили в СБУ, нині вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу та оголошення їм підозри. Слідство триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітників поліції у Краматорську підловили на "кришуванні" торгівлі наркотиками. Відповідну операцію провели співробітники спецпідрозділу СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю разом зі слідчими Державного бюро розслідування.

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