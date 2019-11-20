Збули "товару" на 2 мільйони: під Києвом накрили банду наркоторговців

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією ліквідували у Житомирській і Київській області торговців синтетичними наркотиками.
Зокрема, за два місяці зловмисники встигли продати заборонених речовин на 2 млн гривень. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що наркобізнес організував житель Васильківського району Київщини. На допомогу він взяв собі ще чотирьох спільників-кур'єрів серед місцевих мешканців столичного та сусіднього Житомирського регіону. Чоловіки раніше вже відбували покарання за аналогічні злочини.
Під Києвом накрили банду наркоторговців
ssu.gov.ua
"Від постачальників із південного регіону ділки отримували метадон. Збували наркотики оптовими партіями та в роздріб через так звану систему закладок. Гроші від замовників отримували на спеціально відкриті банківські рахунки, після чого повідомляли місце схованки з "товаром". Наркотрафік працював інтенсивно: тільки за останні 2 місяці ділки збули "синтетики" на 2 мільйони гривень", – йдеться у зверненні.
Затримати учасників міжрегіонального угруповання вдалося за місцем їхнього проживання. Силовики провели 11 обшуків приміщень, які зловмисники використовували для здійснення незаконної діяльності.
За останні 2 місяці ділки збули "синтетики" на 2 млн грн
ssu.gov.ua
"Окрім синтетичних наркотиків було вилучено й марихуану, а також велику суму готівки, банківські картки і навіть чорнові записи, в яких були відомості про рух наркотиків, дилерів, клієнтів і боржників", – додали у відомстві.
За вказаним фактом уже відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Як зазначили в СБУ, нині вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу та оголошення їм підозри. Слідство триває.
Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітників поліції у Краматорську підловили на "кришуванні" торгівлі наркотиками. Відповідну операцію провели співробітники спецпідрозділу СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю разом зі слідчими Державного бюро розслідування.
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